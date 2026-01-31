Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGST, un partisan de Daech interpellé en Autriche

L’appui sécuritaire apporté par la DGST, dans le cadre de cette opération de lutte contre le terrorisme, a été salué par le secrétaire d’État chargé de la protection de la Constitution, Jörg Leichtfried, ainsi que par le directeur général de la Sécurité publique, Franz Ruf, dans un communiqué du ministère autrichien de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a également souligné que la coopération entre la Direction autrichienne de la protection de l’État et du renseignement (DSN) et la DGST a été «particulièrement déterminante pour le succès des investigations», mettant en avant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Lire aussi : Lutte antiterroriste: la DGST traque «Daech» en Afrique de l’Ouest

Selon les autorités, les investigations ont révélé des indices de projets d’attentat concrets, visant notamment des forces de l’ordre en Autriche.

Une perquisition menée au domicile du suspect a permis la saisie de plusieurs supports électroniques contenant des contenus de propagande de l’EI, ainsi que des vidéos réalisées par le suspect, dont l’une le montrerait prêtant allégeance à l’organisation.

Les autorités autrichiennes ont indiqué que l’analyse des éléments saisis se poursuivait et que les investigations étaient toujours en cours.