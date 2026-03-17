Trémie d’Aïn Atiq: les travaux touchent à leur fin sur l’axe vers Tamesna et Skhirat

Les travaux de finalisation de la trémie d’Aïn Atiq, réalisée depuis 2025 au niveau du carrefour menant vers le quartier de Tamesna et vers Skhirat, touchent à leur fin. L’investissement mobilisé pour cette infrastructure s’élève à environ 57,6 millions de dirhams.

Sa réalisation sur la route nationale RN1 a accusé un léger retard en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Lors d’une visite effectuée mardi sur place, un journaliste de Le360 a constaté un état d’avancement important du chantier, avec la construction de l’ensemble de la trémie, dans les deux sens de circulation, y compris le pont et les bordures de la chaussée.

Il ne resterait plus que quelques semaines avant l’inauguration de cette infrastructure, réalisée par la Société d’aménagement de la préfecture de Témara. Interrogé sur place, un automobiliste a souligné l’importance de cet ouvrage pour l’amélioration de la fluidité du trafic dans la zone: «Cet ouvrage va jouer un rôle stratégique. Il vise à désengorger ce carrefour très fréquenté, situé à proximité d’une zone industrielle et résidentielle.»

À terme, cette trémie devrait ainsi alléger l’un des points de congestion les plus sensibles du secteur et améliorer sensiblement les déplacements quotidiens entre Aïn Atiq, Tamesna et Skhirat.