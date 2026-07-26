Transport urbain à Meknès: la colère à son comble après cinq semaines de paralysie

Un bus à l'arrêt à Meknès, illustrant la crise du transport urbain dans cette agglomération de plus d'un demi-million d'habitants. (Y.Jaoual/Le360)

Cinq semaines après le déclenchement de la crise qui le secoue, le transport urbain reste quasiment à l’arrêt à Meknès. L’absence des bus de la société City Bus continue de perturber les déplacements de milliers d’habitants, sans qu’une solution d’urgence n’ait été apportée. La situation est d’autant plus compliquée que le manque de communication de la part des autorités concernées entretient les interrogations sur l’avenir de ce service public.

Lors d’un reportage réalisé dans plusieurs artères et axes principaux de la ville, Le360 a constaté la quasi-disparition des autobus en circulation. Dans cette agglomération de plus d’un demi-million d’habitants, les citoyens se rabattent essentiellement sur les taxis, eux-mêmes incapables de répondre à une demande devenue très intense.

D’autant que, selon plusieurs usagers, certains chauffeurs de petits et grands taxis imposent leurs propres conditions de transport en l’absence d’une véritable alternative.

Les témoignages recueillis par Le360 montrent une exaspération grandissante. Les habitants estiment que cette crise pèse lourdement sur le budget des ménages, en particulier celui des familles modestes, des travailleurs et des étudiants, pour lesquels les déplacements quotidiens sont devenus un véritable calvaire.

Najia Qarmadi, habitante de Meknès, juge «inacceptable» qu’une ville de cette dimension soit confrontée à une crise du transport urbain qui perdure depuis plusieurs semaines sans mesures concrètes pour en atténuer les conséquences. Elle explique que de nombreux usagers attendent chaque jour durant de longues heures, souvent sous un soleil de plomb, avant de trouver un moyen de rejoindre leur destination.

Pour cette habitante, l’amélioration des services essentiels devrait constituer une priorité. Elle s’interroge notamment sur la pertinence de mobiliser d’importants budgets pour l’organisation de festivals et de grands événements alors que la ville continue de souffrir d’un parc de bus vieillissant, régulièrement pointé du doigt pour ses pannes à répétition et les incidents enregistrés ces dernières années.

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De son côté, Mohamed El Bourkhissi, enseignant retraité résidant à Meknès, souligne que la crise est entrée dans sa cinquième semaine sans qu’aucune solution transitoire ni aucun calendrier précis de sortie de crise n’aient été annoncés. Selon lui, la situation est d’autant plus difficile qu’elle coïncide avec la période estivale et les fortes chaleurs.

Il rappelle également que la ville accueille quotidiennement des habitants des communes et douars environnants, eux aussi dépendants des autobus pour leurs déplacements vers Meknès, ce qui accentue encore davantage les difficultés de mobilité.

Selon lui, la saturation des taxis a favorisé certains dysfonctionnements. En effet, affirme-t-il, quelques chauffeurs profitent de la situation en imposant leurs conditions aux voyageurs afin d’accroître leurs revenus, profitant de l’absence de toute alternative de transport collectif.

La résiliation du contrat envisagée

Notre interlocuteur appelle à une intervention urgente pour mettre un terme à cette crise. Il demande notamment à la commune de Meknès de renforcer sa communication avec les habitants sur l’évolution du dossier et d’accélérer la mise en service d’un nouveau parc d’autobus, à l’image d’autres villes marocaines ayant bénéficié du programme de renouvellement du transport urbain soutenu par le ministère de l’Intérieur.

Alors que les difficultés persistent pour les usagers, la commune de Meknès s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion du transport urbain. Le conseil communal, qui se réunira en session extraordinaire ce lundi, doit examiner le dossier et se prononcer sur la résiliation du contrat liant la commune à la société City Bus.

Cette décision devrait permettre de tourner la page d’une gestion marquée par de nombreuses contraintes et d’engager un nouveau modèle d’exploitation du service, avec pour objectif d’assurer la continuité du transport urbain et d’en améliorer la qualité au profit de l’ensemble des habitants.