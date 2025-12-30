Autoroute Khémisset–Meknès: un chantier de réhabilitation de 309 millions de dirhams prévu dès 2026

La réhabilitation de l’autoroute Khémisset–Meknès est désormais sur les rails. Les appels d’offres viennent d’être lancés en vue du démarrage des travaux, prévu début 2026. Le chantier, quant à lui, devrait s’étaler sur une durée de 24 mois, pour une livraison attendue entre fin 2027 et début 2028.

Un budget de 309 millions de dirhams a été mobilisé pour la réfection de la chaussée. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme national de maintenance des autoroutes, mis en œuvre par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), afin de préserver la performance et la sécurité du réseau autoroutier.

En amont du lancement effectif des travaux, les phases de préparation administrative et technique sont en cours, incluant la planification détaillée des interventions. ADM prévoit également le recours à un contrôle technique externe pour garantir la conformité des travaux avec les normes en vigueur et assurer un niveau de qualité optimal.

Durant la période des travaux, des perturbations temporaires de la circulation sont à prévoir, avec la mise en place éventuelle de déviations afin de maintenir la fluidité du trafic.

Mise en service en novembre 1998, l’autoroute Khémisset–Meknès constitue un axe stratégique du réseau autoroutier national. Longue d’environ 50 kilomètres, elle relie Khémisset à Meknès et s’insère dans l’axe Rabat–Fès, facilitant les déplacements entre le Nord et le Centre du Royaume.