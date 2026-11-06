«The Next Ad Can Be Yours»: comment Oussama Bensghir a décroché les commandes de la prochaine publicité d’inwi

Passionné d’acting depuis toujours, Oussama Bensghir s’est tourné vers l’audiovisuel en filmant spontanément son quotidien et son quartier. L’écho de ses premiers documentaires auprès de son entourage l’encourage à aller plus loin. Il décide alors de sortir de sa zone de confort et de se former chez LionsGeek. Il y exerce aujourd’hui comme coach média, accompagnant à son tour les jeunes dans l’apprentissage de la prise de vue, du montage et de la réalisation.

Pour se lancer dans le concours d’inwi «The Next Ad Can Be Yours», il lui a toutefois fallu un dernier déclic: l’insistance d’un ami proche. Raconter une histoire en 30 secondes tout en marquant les esprits lui semblait un défi de taille. Il l’a finalement relevé, avec un résultat qui a dépassé ses attentes.

Le360: vous avez remporté à la fois le premier prix du jury et le coup de cœur du public pour le concours «The Next Ad can be yours». Qu’avez-vous ressenti?

Oussama Bensghir: j’ai ressenti une joie immense et une grande fierté en voyant l’aboutissement de ce travail et l’accueil du public. Pour être tout à fait honnête, j’espérais décrocher le prix du jury: je croyais à la force de mon idée et à la qualité du travail accompli. En revanche, je ne m’attendais absolument pas à remporter celui du public! Je n’avais mené aucune campagne sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à voter pour moi. J’avais laissé les choses se faire naturellement. Cette double consécration a donc été une véritable surprise.

Comment avez-vous conçu cette publicité, de l’idée initiale à sa réalisation?

Avant même de commencer à écrire, j’ai cherché une inspiration originale pour proposer une création qui me ressemble. J’ai choisi de personnifier la fibre optique, d’en faire un personnage à part entière plutôt que d’énumérer des informations que l’on trouve partout sur Internet. Une fois le concept défini, j’ai élaboré le storyboard, plan par plan, en précisant le déroulement du récit, les effets visuels numériques (VFX) à intégrer et les réactions des personnages à l’écran.

De la préparation au tournage, j’ai soigné chaque détail: le choix du décor, le casting — je tenais à travailler avec des comédiens capables de rendre les personnages crédibles — et surtout les costumes, qui ont beaucoup apporté à l’identité visuelle du spot. Sur le plan technique, le budget limité m’a poussé à trouver des solutions avec les moyens du bord. La bande-son a également joué un rôle essentiel. Mon ami Adam l’a composée à partir des intentions que je lui avais présentées, en parfaite harmonie avec le rythme et l’atmosphère de la vidéo.

Quel a été votre sentiment en découvrant votre visage sur les panneaux publicitaires de la marque et votre publicité à la télévision?

C’est une sensation indescriptible et un bonheur immense. Quelque temps avant, je manifestais cela en roulant en moto dans Casablanca en me disant que j’aimerais voir ma tête sur ces panneaux. Voir ce souhait se réaliser, observer la joie et la fierté dans les yeux de ma famille, c’est une consécration magnifique. Il faut vraiment le vivre pour le ressentir.

Lors de l'annonce de la victoire d'Oussama Bensghir à la finale du concours The Next Ad Can Be Yours .

Que vous a apporté l’expérience du boot camp avec inwi?

Le boot camp a été une étape formidable. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec des experts du domaine comme Adil Taouil et Hassan El Fad. Cela nous a fourni de précieux bagages, des conseils techniques et artistiques essentiels qui nous ont permis de grandir collectivement.

Vous allez réaliser une publicité pour inwi. Avez-vous déjà des idées pour ce projet?

Des idées, j’en ai plein la tête, comme je dis souvent, «le frigo est toujours plein». J’ai l’intention de donner le maximum et je suis prêt à investir toute mon énergie et ma créativité pour qu’on puisse sortir une publicité réussie, originale et, surtout, qui marquera les esprits!

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Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans la création de contenu et la réalisation?

Ce que j’aime par-dessus tout, c’est de réussir à traduire visuellement ce que l’on observe et ressent dans la vie réelle. Réussir à transposer notre quotidien à l’écran pour toucher des gens qui ne connaissent pas cette réalité, et voir qu’ils s’y connectent, c’est ce qui rend ce processus créatif si magique.

Au-delà de cette collaboration avec inwi, quels projets vous occupent actuellement?

Je développe plusieurs projets personnels, à mon rythme. Je prends le temps d’affiner mes idées pour proposer des contenus aboutis, avec un véritable parti pris créatif, plutôt que de publier à tout prix.

En ce moment, je participe à la création de contenus pour les réseaux sociaux autour d’une sitcom prévue pour le prochain Ramadan. C’est une expérience très enrichissante, tant sur le plan professionnel qu’humain. J’y apprends chaque jour et j’espère m’appuyer sur ces acquis pour poursuivre mon chemin et aller plus loin.