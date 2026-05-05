Société

Tanger: un réseau d’exportation frauduleuse de voitures vers l’Espagne démantelé, huit personnes interpellées

Une personne arrêtée par la police. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

Les services de police de Tanger ont mis fin aux activités d’une bande criminelle qui avait exfiltré pas moins de 45 voitures légères vers l’Espagne au cours des quatre premiers mois de l’année. Huit individus ont été placés en garde à vue.

Par La Rédaction
Le 05/05/2026 à 16h57

Les services de police de Tanger ont démantelé, les 29 et 30 avril, un réseau criminel spécialisé dans l’exportation frauduleuse de véhicules légers vers l’Espagne. L’opération s’est déroulée au port Tanger Med et dans la ville de Tanger, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire.

Huit individus âgés de 32 à 42 ans, membres de cette bande criminelle, ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d’implication dans des affaires de falsification de documents, d’usage de faux, d’abus de confiance, de détournement de véhicules et de trafic international générant d’importants revenus illicites.

Les sociétés de location de voitures et les établissements de crédit constituaient les cibles privilégiées du réseau, qui usurpait des identités pour s’emparer des véhicules. Les mis en cause maquillaient ensuite ces voitures au moyen de procédés de falsification sophistiqués touchant aux plaques d’immatriculation, aux documents administratifs et aux numéros de série, afin d’en effacer l’origine avant leur exportation et leur écoulement sur le marché européen.

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Les perquisitions ont conduit à la saisie de quatre véhicules dotés de fausses plaques minéralogiques, six procurations délivrées par des sociétés de location autorisant la sortie du territoire national, quatre contrats de location, une autorisation provisoire de circulation établie par les autorités compétentes au profit d’une société de location, un cachet de société de location, une clé de véhicule, huit téléphones portables, six cartes SIM et des sommes d’argent atteignant 40.710 dirhams et 3.680 euros.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les suspects ont exploité certaines failles dans le protocole de contrôle douanier au port Tanger Med pour acheminer vers l’Espagne, au cours des quatre premiers mois de l’année, 45 voitures légères de différentes marques équipées de fausses plaques et accompagnées de faux documents.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sur instructions du parquet près le tribunal de première instance de Tanger, dans l’attente de leur présentation devant la justice. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications, tant nationales qu’internationales, et d’interpeller d’éventuels complices.

Par La Rédaction
Le 05/05/2026 à 16h57
#Tanger#Falsification#Voitures#Espagne#DGST

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