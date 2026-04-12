Un Britannique recherché par la justice belge arrêté à l’aéroport Mohammed V

Les éléments de la Sûreté nationale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, hier samedi 11 avril, à l’interpellation d’un ressortissant britannique âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires belges.

Le suspect a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire à bord d’un vol à destination de Dubaï. La vérification de son identité dans les bases de données de la Direction générale de la Sûreté nationale a révélé qu’il était recherché à l’échelle internationale à la demande des autorités judiciaires belges et ce, pour son implication présumée dans une affaire liée à la constitution d’un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de substances psychotropes.

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Le suspect a été soumis aux procédures d’extradition ordonnées par le parquet compétent. Le Bureau central national d’Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en Belgique de cette arrestation dans le cadre de la procédure d’extradition.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité marocains pour renforcer la coopération internationale et poursuivre les personnes recherchées dans des affaires criminelles.