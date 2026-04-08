Société

Tanger: un suspect arrêté à l’aéroport Ibn Battouta pour diffamation et fausse dénonciation

Un individu appréhendé par la Sûreté nationale pour des faits présumés de diffamation et d’outrage à un policier dans l’exercice de ses fonctions.

Un homme recherché depuis 2023 a été interpellé à son arrivée à Tanger. Il est soupçonné d’avoir diffusé une vidéo diffamatoire visant un policier, l’accusant à tort de corruption.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 11h56

Les éléments de la Sûreté nationale à l’aéroport Ibn Battouta de Tanger ont procédé, aux premières heures de la matinée de ce mercredi 8 avril, à l’arrestation d’un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de diffamation via des systèmes informatiques, d’outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que de dénonciation d’un crime fictif.

Le suspect a été interpellé immédiatement après son arrivée par avion, en raison d’un mandat de recherche émis à son encontre en 2023 par les services de la police judiciaire de Tanger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’intéressé aurait publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il porte atteinte à l’honneur d’un agent de la circulation, l’accusant de l’avoir extorqué et d’avoir perçu un pot-de-vin. Toutefois, les investigations menées à partir de cette séquence ont révélé qu’il s’agissait en réalité du paiement par le mis en cause d’une amende transactionnelle forfaitaire, consécutive à une infraction au Code de la route.

Lire aussi : Un mineur interpellé à Berrechid dans une affaire de coups ayant entraîné la mort

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances et des tenants de cette affaire, ainsi que de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 11h56
#Arrestation#Corruption#Diffamation#Maroc#Tanger#Ibn Battouta#DGSN

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