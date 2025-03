Tanger: atmosphère solennelle pour la célébration des «hafidates» du Coran de l’école Aïcha Oum Al Mouminine

Dans l’enceinte feutrée de l’école Aïcha Oum Al Mouminine pour l’enseignement traditionnel à Tanger, une effervescence toute particulière anime les lieux. Fatima Zahra El Gharabi, Ikhlass Echatt et Chaimae Taliouane viennent d’achever la mémorisation intégrale du Saint Coran, rejoignant ainsi le cercle des «hafidates», ces jeunes filles qui ont consacré temps et effort à son apprentissage et sa récitation.

Ce jour-là, elles sont au centre d’une cérémonie solennelle, entourées de leurs familles, de leurs camarades et de leurs enseignantes, dans une atmosphère mêlant ferveur et fierté. Et derrière les portes de l’établissement, tout est prêt pour marquer cette étape de la vie des trois jeunes filles: une grande aire a été aménagée pour accueillir les convives, entre familles, personnel pédagogique et élèves.

Dans leurs habits soigneusement choisis pour l’occasion, Fatima Zahra, Ikhlass et Chaimae avancent d’un pas à la fois humble et décidé, chacune portant dans sa main un «louh», cette tablette en bois où s’inscrivent les versets qu’elles ont appris par cœur. Autour d’elles, rythmant leur pas, les voix s’élèvent en des chants religieux.

Dans ce grand espace, l’émotion est palpable. Les trois jeunes filles reçoivent les félicitations de leurs enseignantes, qui ont suivi pas à pas leur évolution, corrigé leurs récitations et encouragé leur persévérance. Dans le regard des parents, un mélange de soulagement et d’admiration est lisible. Le chemin a été long et semé d’efforts et de sacrifices pour arriver à ce jour où leurs filles sont honorées, leurs têtes portant des couronnes de fleurs.

Ikhlass Echatt, l'une des hafidates du Coran célébrées.

Cette cérémonie ne se limite pas à une simple reconnaissance individuelle. Elle s’inscrit dans un rituel ancien, chéri par les Tangérois et, plus largement, par les familles marocaines. Chaque année, particulièrement durant le mois de ramadan, de telles festivités sont organisées pour mettre à l’honneur celles et ceux qui sont parvenus à graver dans leur mémoire la totalité du Coran.

Dans la cour de l’école, les étudiantes se rassemblent autour des trois nouvelles «hafidates», partageant friandises et cadeaux symboliques. L’atmosphère est à la fois festive et spirituelle, animée par des récits de motivation et des encouragements adressés à d’autres élèves qui sont, elles, encore en chemin vers ce même accomplissement.