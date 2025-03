Laylat Al-Qadr à Tanger: les fillettes célèbrent leur premier jeûne en Chedda tanjawia

À Tanger, le premier jour de jeûne des jeunes filles est un événement particulier, fêté avec enthousiasme par les familles locales. C’est souvent le 26 ramadan, le jour de Laylat Al-Qadr. Et pour le célébrer, les mamans accompagnent leurs petites pour une séance de photo souvenir habillées de la «Chedda tanjawia».

Dans ces studios, l’ambiance est empreinte de fierté et d’émotion. Les petites filles, souvent fières et émerveillées, se prêtent au jeu sous le regard attendri de leurs parents. «Chaque année, nous faisons tout pour que ce moment soit inoubliable», confie Omar, gérant d’un studio de photographie. «Les familles viennent célébrer ce passage important avec des portraits qui immortaliseront cette journée unique», ajoute-t-il.

La Chedda tangéroise, tout comme la Chedda tétouanaise, est un trésor du patrimoine marocain. Ce costume raffiné, brodé avec minutie, est accompagné de bijoux éclatants qui rappellent le faste des traditions locales. Une coiffe imposante, des étoffes richement décorées et un maquillage délicatement appliqué viennent compléter cette parure qui transforme chaque fillette en une véritable princesse.

«Nous chérissons vraiment cette tradition de Laylat Al-Qadr ici à Tanger. C’est un moment de double joie pour nos filles: celle de leur premier jeûne et de ressembler aux mariées de notre région», conclut notre interlocuteur.

Dans la région de Tanger et Tétouan, cette tradition perdure avec éclat, témoignant d’un attachement profond aux coutumes ancestrales. Plus qu’un simple rituel, c’est un passage symbolique, une transmission d’héritage où se mêlent fierté, spiritualité et identité culturelle. Et pour ces jeunes filles parées de leur plus beau costume, cette journée restera gravée à jamais dans leur mémoire, comme un premier pas vers le monde des grands.