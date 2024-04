À Tanger, les rues s’animent durant les dix derniers jours du ramadan

Les nuits de ramadan à Tanger sont caractérisées par le renforcement des liens familiaux, à travers les visites régulières des proches et des amis pendant la semaine, ainsi que par la pratique de nombreuses activités, y compris le sport et les promenades le long des plages et des parcs de la ville.

De nombreuses familles choisissent, pendant ces nuits bénies du mois, de faire des sorties nocturnes qui les conduisent vers divers espaces. Alors que certains préfèrent la forêt de Rmilat ou la plage pour passer un moment agréable, d’autres privilégient de jouer par exemple au parchisi dans les cafés, pour passer le temps jusqu’au shour.

D’autres Tangérois se dirigent plutôt vers les terrains de jeu des quartiers populaires pour faire du sport ou vers les centres culturels pour assister entre proches aux nombreuses soirées musicales organisées ce mois-ci.

Et puisque ce mois est signe de partage, les habitants de Tanger favorisent les ftours en famille. C’est une période où les visites et les repas partagés avec leurs proches sont plus fréquents que d’habitude.

À l’approche de la célébration de laylat al-qadr (nuit du destin), si les mères de famille ne sortent pas autant la nuit, elles commencent dans une ambiance festive à préparer les spécialités traditionnelles liées à cette nuit sacrée, mais aussi à la table de l’aïd.