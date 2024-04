Fort engouement des Oujdis pour les friandises traditionnelles durant le ramadan

À Oujda, comme dans les autres villes du Royaume, les échoppes de confiseries et de friandises traditionnelles marocaines sont prises d’assaut durant le mois sacré du ramadan. Une équipe dépêchée par Le360 s’est déplacée dans les pâtisseries les plus courues de la capitale de l’Oriental, afin de sonder les préférences et les habitudes de consommation des chalands.

Et sans surprise, les Oujdis ne jurent que par les gâteux traditionnels marocains, qu’ils considèrent comme des indispensables de la table du ramadan. Avec une mention spéciale pour le Makrout, spécialité locale à la popularité incontestable qui reflète, entre autres pâtisseries, la richesse et la diversité du patrimoine culinaire oujdi.

«L’engouement pour ces friandises ne se limite plus au mois de ramadan, mais dure tout au long de l’année», assure même Hicham Lamsiyeh, tenancier d’un commerce de confiseries traditionnelles, précisant qu’il mettait un point d’honneur à s’assurer de l’hygiène des lieux, de la qualité de ses produits et du bon accueil de ses clients, auxquels il propose des prix abordables.

«Il y a du Makrout, des Griwech, des Briouates et plusieurs autres gâteaux. Le plus important pour nous est, avant tout, la propreté et le niveau de qualité constant des produits. Nos clients sont, hamdoullah, satisfaits des friandises proposées et reviennent régulièrement en acheter», confie-t-il.