Sous la neige, les équipes de la SRM-SM mobilisées pour assurer la continuité de l’alimentation électrique.

Face à l’évolution des besoins énergétiques et à l’extension des zones urbaines et économiques, la SRM-SM poursuit la modernisation des infrastructures électriques dans la région Souss-Massa.

L’objectif est de renforcer la fiabilité du réseau de distribution, d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique et d’accompagner le développement des différents territoires.

Les actions engagées reposent sur plusieurs axes, notamment l’anticipation des besoins, le renouvellement des équipements, l’entretien des installations et le renforcement des moyens opérationnels des équipes techniques.

Des interventions dans les six préfectures et provinces

Depuis le démarrage de ses activités, la SRM-SM a engagé plusieurs opérations structurantes dans les six préfectures et provinces de la région. Elles concernent principalement le renforcement des postes de transformation, l’extension des lignes moyenne tension, la réhabilitation des réseaux basse tension ainsi que le remplacement des équipements devenus vétustes.

À Agadir Ida-Outanane, les interventions visent notamment à sécuriser l’alimentation électrique de plusieurs localités et à améliorer la qualité de tension.

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Dans la préfecture d’Inezgane Aït Melloul, les travaux portent sur le renforcement des infrastructures et la modernisation des réseaux de distribution, en particulier dans les zones confrontées à un développement urbain soutenu.

Dans la province de Chtouka Aït Baha, les projets engagés doivent accompagner le développement économique et l’extension des zones urbaines, à travers le renforcement des capacités électriques.

À Taroudant, Tiznit et Tata, les opérations concernent davantage la réhabilitation des réseaux, le remplacement des équipements dégradés et l’amélioration de la fiabilité des installations, notamment dans les zones rurales.

Plus de 25.800 opérations de maintenance à fin septembre

Au-delà du renouvellement des infrastructures, la SRM-SM mise sur la maintenance préventive pour limiter les incidents sur le réseau. La démarche consiste à intervenir en amont, afin de détecter les défaillances potentielles et de préserver les équipements, plutôt que d’attendre qu’une panne survienne pour engager les réparations.

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À fin septembre 2026, plus de 25.800 opérations de maintenance avaient ainsi été réalisées sur les différentes composantes du réseau électrique. Elles ont concerné les postes sources, les équipements de contrôle-commande, les lignes moyenne tension, les postes de transformation ainsi que les câbles souterrains.

En parallèle, les équipes techniques ont procédé au renouvellement de plus de 210 kilomètres de réseaux électriques au titre des exercices 2025 et 2026, à fin septembre. Ce volume comprend 111,5 kilomètres de câbles et de tronçons moyenne tension et 101,11 kilomètres de réseaux basse tension.

Des techniciens de la SRM-SM interviennent sur une ligne moyenne tension à l’aide d’une nacelle.

Pour améliorer le suivi des installations, la société recourt également à des moyens modernes de diagnostic et de contrôle, notamment la thermographie et les inspections techniques. Ces outils permettent de repérer les anomalies, d’identifier les équipements nécessitant une intervention et de programmer les opérations de maintenance en fonction des besoins constatés.

L’ensemble de ces actions vise à renforcer la résilience du réseau, à limiter les perturbations et à assurer une meilleure continuité de l’alimentation électrique.

La durée moyenne des coupures en baisse de 15%

Les opérations engagées commencent à se refléter dans les indicateurs de qualité de service. À fin septembre 2026, la durée moyenne de coupure par client a enregistré une amélioration de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. La fréquence moyenne des interruptions a, de son côté, connu une amélioration de 18%.

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Ces évolutions sont notamment liées aux opérations de maintenance préventive, au renouvellement des ouvrages, au renforcement des équipements de protection et à la mobilisation des équipes chargées de l’exploitation du réseau. La SRM-SM entend poursuivre ces efforts, avec une attention particulière portée à la réactivité des interventions et à une meilleure maîtrise des incidents sur l’ensemble du territoire régional.

La réduction des pertes énergétiques parmi les priorités

L’amélioration du rendement du réseau constitue un autre axe de travail pour la SRM-SM. La société combine à cet effet des interventions techniques et commerciales destinées à optimiser l’exploitation des infrastructures et à fiabiliser le comptage de l’énergie distribuée.

Les actions portent notamment sur la modernisation du parc de compteurs, le renforcement des opérations de contrôle, l’amélioration de la relève et la surveillance des installations. L’objectif est de mieux maîtriser les ressources énergétiques et d’améliorer la performance globale du service de distribution.

Un futur centre de conduite pour superviser les réseaux

La modernisation concerne également les outils d’exploitation et de supervision. Dans le cadre de sa transformation organisationnelle et technologique, la SRM-SM prévoit la création d’un Centre de conduite et de contrôle multiservices.

Ce projet doit permettre de centraliser la supervision des réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide, grâce à des solutions numériques adaptées aux exigences de l’exploitation moderne. Une telle organisation devrait faciliter la coordination entre les équipes, améliorer le suivi des infrastructures et permettre une gestion plus réactive des incidents.

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À travers ces différents chantiers, la SRM-SM entend consolider la qualité du service public et accompagner les transformations urbaines et économiques du Souss-Massa.

L’enjeu dépasse ainsi le seul renouvellement des installations. Il s’agit de disposer d’un réseau électrique plus fiable et plus résilient, capable de répondre aux besoins croissants des habitants et des activités économiques de la région, tout en préparant les infrastructures aux défis à venir.