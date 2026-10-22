Eau potable: la SRM-SM renforce son dispositif dans le Souss-Massa

À Souss-Massa, la Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM-SM) poursuit ses opérations d’exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures.

Dans une région où la préservation des ressources hydriques constitue un enjeu majeur, la performance des réseaux de distribution et la maîtrise des pertes d’eau occupent une place essentielle. À Souss-Massa, la Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM-SM) poursuit ses opérations d’exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures, tout en renforçant la surveillance de la qualité de l’eau et la prise en charge des réclamations des citoyens.

Les indicateurs arrêtés à fin septembre 2026 font état d’un programme soutenu d’interventions techniques et d’actions destinées à améliorer le fonctionnement du réseau et la qualité du service.

Plus de 32 000 interventions sur le réseau

Dotée d’un réseau de distribution de 8 100 kilomètres, la SRM-SM assure une surveillance régulière des installations et veille au maintien des infrastructures en bon état de fonctionnement. À fin septembre 2026, 70 kilomètres de conduites et 5 500 branchements individuels ont été renouvelés, dans le cadre des opérations de modernisation et de préservation du patrimoine hydraulique.

En parallèle, plus de 32.000 interventions d’exploitation ont été réalisées, dont près de 27.000 consacrées à la réparation des fuites. Ces opérations visent à rétablir le fonctionnement des installations, à limiter les pertes d’eau et à préserver la continuité de l’approvisionnement.

Lire aussi : Assainissement liquide: la SRM-Souss Massa renforce ses interventions pour préserver la performance des réseaux et la qualité du service

Au-delà des interventions curatives, le renouvellement des conduites et des branchements contribue à réduire les risques de défaillance et à améliorer durablement la fiabilité du réseau.

La recherche des fuites, un levier de préservation de l’eau

Dans un contexte marqué par la nécessité de préserver les ressources hydriques, la détection des fuites constitue un axe important de l’action opérationnelle de la Société.

À fin septembre 2026, plus de 11 000 kilomètres de réseau avaient fait l’objet d’opérations de recherche des fuites. Après une première couverture de l’ensemble du réseau, les équipes ont engagé un deuxième passage afin de renforcer le repérage des anomalies et d’identifier les fuites susceptibles d’affecter les performances des infrastructures.

Cette démarche repose sur la surveillance régulière des réseaux, la détection précoce des dysfonctionnements et la réalisation d’interventions ciblées. Elle s’inscrit dans un objectif de maîtrise des pertes et d’amélioration du rendement du réseau, deux dimensions essentielles pour une gestion plus durable de l’eau potable.

Qualité de l’eau : un contrôle renforcé et complémentaire

La maîtrise de la qualité sanitaire de l’eau distribuée constitue une priorité pour la SRM-SM. À fin septembre 2026, les indicateurs communiqués par la Société font état d’un taux de conformité de 100 %, selon les résultats enregistrés dans le cadre du dispositif de surveillance de la qualité de l’eau potable.

Ce dispositif repose notamment sur les analyses réalisées par le laboratoire Qualité Eau de la Société, accrédité selon la norme internationale ISO/IEC 17025, qui définit les exigences relatives à la compétence des laboratoires d’essais et d’étalonnages.

En complément, la SRM-SM fait réaliser des analyses contradictoires par un laboratoire externe agréé, dans le cadre d’un marché dédié. Cette démarche permet de compléter les contrôles internes et de disposer de résultats indépendants contribuant à la surveillance de la qualité de l’eau distribuée.

L’articulation entre les analyses du laboratoire de la Société et celles réalisées par le laboratoire externe s’inscrit dans une démarche de rigueur, de traçabilité et de fiabilité des contrôles, au service de la protection de la santé des citoyens.

Les réclamations, un autre indicateur de la qualité du service

La performance d’un service public ne se mesure pas uniquement à l’état de ses infrastructures. Elle s’apprécie également à travers sa capacité à répondre aux attentes des citoyens et à assurer le suivi de leurs demandes.

Selon les indicateurs de la SRM-SM, 100 % des réclamations reçues avaient été traitées à fin septembre 2026. Ce résultat traduit la mobilisation des services concernés pour assurer la prise en charge des demandes et apporter les réponses nécessaires.

Le suivi des réclamations complète ainsi les interventions réalisées sur le terrain. Il participe à l’amélioration de la relation avec les citoyens, au renforcement de la réactivité et à la consolidation de la confiance dans le service public.

À l’approche de l’hiver, maintenir la vigilance

La gestion du réseau d’eau potable exige une mobilisation continue tout au long de l’année. À l’approche de la saison hivernale, la SRM-SM poursuit ses actions préventives à travers le suivi de l’état des installations, la détection des anomalies et la mobilisation des équipes opérationnelles.

L’objectif est d’anticiper les perturbations éventuelles, d’adapter les interventions aux contraintes saisonnières et de préserver la continuité de l’approvisionnement.

À travers ces différentes actions, la SRM-SM poursuit ses efforts en faveur d’un service public de l’eau potable fiable et durable. Le renouvellement des infrastructures, la recherche des fuites, le contrôle de la qualité de l’eau et le suivi des réclamations constituent autant de leviers complémentaires pour améliorer les performances du réseau et répondre aux besoins des citoyens de la région Souss-Massa.