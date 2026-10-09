Souss-Massa: la SRM et la CGEM au service des industriels

Afin de mieux répondre aux attentes des industriels de la région, la Société régionale multiservices Souss-Massa (SRM-SM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Souss-Massa ont décidé de renforcer leur coordination.

Réunies le 8 octobre au siège de la SRM-SM à Agadir, les deux parties ont échangé sur plusieurs dossiers clés, notamment les infrastructures, le suivi des demandes des entreprises et l’amélioration de l’accompagnement des investisseurs.

Lors de la réunion entre la SRM-SM et la CGEM Souss-Massa, le 8 octobre à Agadir.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de représentants des industriels de la zone industrielle de Tassila et de l’Association de la zone industrielle de Tassila (AZITIA).

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Les échanges ont notamment porté sur les réalisations de la SRM-SM en matière d’infrastructures destinées aux activités économiques et industrielles, notamment pour l’approvisionnement en eau potable, l’électricité et l’assainissement liquide.

Au-delà de ces infrastructures, les discussions ont permis d’aborder les besoins des entreprises et les difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans leurs démarches. L’objectif est de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de faciliter le traitement des demandes des industriels et d’améliorer l’attractivité des zones d’activité de la région.

À cette occasion, la SRM-SM a présenté les actions relevant de son domaine d’intervention ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer le suivi des sollicitations des opérateurs économiques. Les participants ont souligné l’importance de renforcer les mécanismes d’écoute et de concertation, afin de mieux prendre en compte les préoccupations des entreprises et d’apporter des réponses adaptées à leurs besoins.

Plusieurs pistes ont ainsi été examinées pour améliorer l’accompagnement des investisseurs. Elles portent notamment sur le renforcement des structures organisationnelles chargées du traitement des demandes des lotisseurs et des investisseurs.

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La création d’un espace dédié aux promoteurs et aux grands comptes figure également parmi les mesures envisagées, avec pour objectif de faciliter les échanges et d’assurer un meilleur suivi des dossiers.

La digitalisation de la relation entre la SRM-SM et ses usagers professionnels a également occupé une place importante dans les discussions. La société régionale a présenté ses projets de développement d’une plateforme numérique dédiée au suivi des dossiers d’investissement.

Elle prévoit également la mise en place d’une agence en ligne qui permettra aux clients de consulter leurs contrats et de suivre leurs différentes demandes. Ces outils visent à rendre les démarches plus simples, plus rapides et plus transparentes.

À l’issue de cette réunion, les deux parties se sont félicitées de la qualité des échanges et de leur caractère constructif. Elles ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat et de maintenir un dialogue régulier avec les acteurs économiques de la région.

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Cette coordination devrait notamment se poursuivre à travers l’organisation de rencontres périodiques d’information, de sensibilisation, d’accompagnement et d’échange au profit des industriels.

Cette initiative vise à rapprocher la SRM-SM des entreprises pour mieux cerner leurs attentes et accélérer le traitement de leurs demandes. La disponibilité des infrastructures et la qualité des services restent en effet des leviers clés pour dynamiser l’industrie dans la région Souss-Massa.