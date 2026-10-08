Eau, assainissement, électricité: la SRM-SM renforce la qualité de ses chantiers

Lors d’une rencontre de sensibilisation organisée par la SRM-SM avec ses entreprises prestataires autour de la qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement sur les chantiers.

Dans le Souss-Massa, la qualité des infrastructures passe aussi par la manière dont les chantiers sont conduits. Pour la Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM-SM), les entreprises prestataires jouent à ce titre un rôle important dans la réalisation des travaux liés à l’eau potable, à l’assainissement liquide et à l’électricité.

C’est dans cette logique que l’opérateur régional a organisé deux rencontres de sensibilisation avec ses entreprises partenaires. La première, tenue le 30 septembre 2026, a porté sur les activités liées à l’eau potable et à l’assainissement liquide. La seconde, organisée le 7 octobre, a été consacrée aux métiers de l’électricité.

Lors d’une rencontre de sensibilisation organisée par la SRM-SM avec ses entreprises prestataires autour de la qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement sur les chantiers.

À travers ces deux rencontres, la SRM-SM a voulu rappeler les exigences qui accompagnent chaque intervention sur le terrain. La qualité d’exécution des travaux, le respect des engagements techniques et contractuels, mais aussi la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement ont été au cœur des échanges.

Ces enjeux prennent une importance particulière sur des chantiers qui concernent directement des réseaux essentiels au quotidien des habitants et au fonctionnement des activités économiques. La manière dont les travaux sont réalisés peut ainsi avoir des répercussions sur la sécurité des équipes, la préservation des équipements, la continuité du service ou encore l’environnement immédiat des chantiers.

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La démarche vise donc à renforcer les pratiques des entreprises intervenant pour le compte de la SRM-SM et à favoriser une meilleure coordination entre les différents acteurs. L’objectif est également de prévenir les risques en amont, plutôt que d’intervenir uniquement lorsque des difficultés apparaissent sur le terrain.

Cette approche s’inscrit dans la démarche de responsabilité sociale et environnementale portée par la SRM-SM. Celle-ci ne se limite pas aux principes affichés, mais cherche à se traduire dans les pratiques quotidiennes, notamment à travers une meilleure protection des travailleurs, une exécution durable des ouvrages et une maîtrise des impacts liés aux chantiers.

En associant directement ses prestataires à cette démarche, l’opérateur régional entend ainsi faire de la qualité, de la sécurité et du respect de l’environnement des exigences communes sur ses différents chantiers dans le Souss-Massa.