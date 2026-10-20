Assainissement liquide: la SRM-Souss Massa renforce ses interventions pour préserver la performance des réseaux et la qualité du service

Les interventions préventives ont notamment permis le curage hydraulique de 161,64 km de réseau d’assainissement, ainsi que le nettoyage de 40.344 regards de visite et de 39.603 bouches d’égout.

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de maintenance des infrastructures d’assainissement liquide, la Société régionale multiservices Souss-Massa (SRM-SM) poursuit ses interventions préventives et curatives à travers l’ensemble de son périmètre d’intervention.

Au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2026, les équipes de la Direction Exploitation Assainissement ont réalisé un ensemble d’opérations visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux, à limiter les risques d’obstruction et à améliorer la continuité du service.

Les interventions préventives ont notamment permis le curage hydraulique de 161,64 km de réseau d’assainissement, ainsi que le nettoyage de 40.344 regards de visite et de 39.603 bouches d’égout. Ces opérations contribuent à maintenir la capacité d’écoulement des eaux usées et à réduire les risques de débordement, particulièrement lors des épisodes de fortes précipitations.

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En parallèle, les équipes ont procédé au curage de 125 déversoirs d’orage et à l’entretien des ouvrages spéciaux des stations de relevage (SR) et des stations d’épuration des eaux usées (STEP), représentant un volume de 2.802,50 m³.

Des interventions curatives pour répondre aux besoins du terrain

En complément des opérations préventives, la SRM-SM a poursuivi ses interventions curatives afin de remédier aux dysfonctionnements constatés sur le réseau et de répondre aux besoins opérationnels. Le bilan fait état de 29.716 opérations de débouchage, de 6.945 curages manuels de regards de façade et de 7.149 curages manuels de regards de visite.

Les équipes ont également réalisé 1.694 opérations de vidange de fosses septiques, ainsi que des interventions de pose et de scellement de tampons. Au total, 1.225,80 tonnes de boues ont été extraites, témoignant de l’importance des opérations d’entretien et de maintien en état des infrastructures.

L’inspection et le diagnostic au service de la performance des réseaux

Afin de mieux identifier les anomalies et d’anticiper les besoins d’intervention, la SRM-SM mobilise également des moyens d’inspection et de diagnostic. Durant les neuf premiers mois de l’année 2026, 2.926 mètres de réseau ont été inspectés par caméra robotisée et 25,2 km par caméra Zoom.

Par ailleurs, 230 branchements vétustes ont fait l’objet d’opérations de réhabilitation, contribuant à l’amélioration de l’état des installations et à la réduction des risques de dysfonctionnement.

Le suivi des demandes et des signalements constitue également un volet important de cette activité, avec 14.135 réclamations reçues via le système SIGID sur la période considérée.

Un engagement continu en faveur d’un service public de qualité

À travers ces différentes actions, la SRM-SM réaffirme son engagement en faveur de la gestion durable des infrastructures d’assainissement liquide, de la prévention des dysfonctionnements et de l’amélioration continue de la qualité du service rendu aux citoyens.

La programmation des opérations d’entretien, le recours aux équipements spécialisés et le renforcement des capacités de diagnostic constituent autant de leviers pour préserver les réseaux, protéger le cadre de vie et accompagner durablement le développement des territoires de la région Souss-Massa.