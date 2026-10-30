Souss-Massa: la SRM-SM clôture sa campagne de dépistage des cancers féminins pour ses collaboratrices

La campagne de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus de la SRM-SM, menée du 7 au 29 octobre auprès de ses collaboratrices dans les six directions provinciales de la région Souss-Massa. DR

La Société régionale multiservices Souss-Massa (SRM-SM) a achevé, le 29 octobre, sa campagne régionale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Lancée le 7 octobre, cette opération a été menée dans les six directions provinciales de la société, au profit de ses collaboratrices.

Organisée en partenariat avec le Groupement sanitaire territorial de la région Souss-Massa, la campagne a couvert les provinces de Chtouka Aït Baha, Taroudant, Agadir, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit et Tata. Des professionnels de santé ont été mobilisés pour assurer les examens médicaux et accompagner les participantes tout au long de l’opération.

Outre le dépistage, des séances de sensibilisation ont également été organisées autour de la santé des femmes. Les échanges ont notamment porté sur l’importance des consultations régulières, de la prévention et du diagnostic précoce, qui favorisent une prise en charge rapide.

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Avec cette initiative, la SRM-SM souhaite faire de la prévention sanitaire une composante à part entière de sa politique de responsabilité sociétale.

La société affirme ainsi sa volonté de faire de la santé et du bien-être de ses collaboratrices une priorité, tout en veillant à leur offrir un environnement professionnel attentif à leurs besoins.

Au-delà de la campagne menée en octobre, la SRM-SM prévoit de poursuivre ses actions de sensibilisation et de consolider ses partenariats avec les acteurs institutionnels et sanitaires de la région. L’objectif est de faire de la prévention une pratique durable au sein de l’entreprise. La démarche rejoint également l’Objectif de développement durable n°3, consacré à la bonne santé et au bien-être.

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La société a également tenu à remercier le Groupement sanitaire territorial de Souss-Massa, les équipes médicales et infirmières des établissements de santé mobilisés, ainsi que les responsables de ses directions provinciales et l’ensemble des intervenants ayant contribué au bon déroulement de la campagne.

Par cette opération, la SRM-SM entend inscrire son engagement en faveur de la santé de ses collaboratrices dans la durée et renforcer sa politique de responsabilité sociétale à l’échelle régionale.