Société

Préventica Maroc 2026: la SRM Souss-Massa présente ses méthodes de gestion des risques et de digitalisation

La Société régionale multiservices Souss-Massa (SRM-SM) a participé au salon Préventica Maroc 2026, organisé du 10 au 12 novembre à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Par La Rédaction
Le 14/11/2026 à 18h24

VidéoLa Société régionale multiservices Souss-Massa (SRM-SM) a participé au salon Préventica Maroc 2026, organisé du 10 au 12 novembre à Casablanca. Deux conférences ont été consacrées à l’évaluation des risques pesant sur les infrastructures d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi qu’à l’intégration des outils numériques et de l’intelligence artificielle dans les systèmes de management.

Comment identifier les infrastructures les plus sensibles et limiter les risques d’interruption des services publics? Cette question était au centre de la première conférence animée par la SRM Souss-Massa, jeudi 12 novembre, à la Foire internationale de Casablanca.

L’intervention, assurée par le directeur de la Communication externe et du Marketing, chargé du département Qualité, Santé, Sécurité et Environnement (QSE), a porté sur une méthodologie d’évaluation de la criticité des installations assurant la distribution de l’eau potable, de l’électricité et les services d’assainissement liquide.

Cette évaluation consiste à classer les équipements selon leur niveau de criticité, en tenant compte des risques auxquels ils sont exposés et des conséquences potentielles de leur défaillance sur la continuité des services. Elle permet de hiérarchiser les interventions et d’orienter les investissements vers les installations les plus sensibles.

La deuxième conférence a abordé la digitalisation du système de management de la qualité, de la santé et de la sécurité, notamment à travers l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Lire aussi : Souss-Massa: la SRM-SM clôture sa campagne de dépistage des cancers féminins pour ses collaboratrices

Les applications présentées concernent la veille réglementaire, le suivi des indicateurs de performance, l’identification des risques, la détection des non-conformités ainsi que le suivi des actions correctives et préventives.

La digitalisation porte également sur la gestion documentaire et les procédures de reporting, afin de faciliter l’accès à des données actualisées, d’améliorer le suivi des opérations sur le terrain et d’appuyer la prise de décision.

Ces deux interventions s’inscrivent dans la démarche de la SRM Souss-Massa visant à renforcer la gestion des risques et à moderniser ses outils de pilotage dans les secteurs de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide.

Par La Rédaction
Le 14/11/2026 à 18h24
#SRM Souss-Massa#eau, électricité et assainissement#conférences#SRM Casablanca-Settat#Préventica Maroc 2026

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