Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 26 novembre, le projet de décret n°2.25.542 relatif à la classification et à l’évaluation du niveau de sécurité des barrages. Le texte a été présenté par le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, Nizar Baraka.

Ce décret met en œuvre les dispositions de la loi n°30.15 relative à la sécurité des barrages. Il définit les conditions et les modalités de classement des ouvrages ainsi que les règles de suivi de leur sécurité. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil.

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«Ce projet de décret a un objectif clair», a déclaré Samir Belfkih, citant le classement des barrages, le suivi de leur sécurité et leur évaluation. Les ouvrages seront répartis en trois catégories, A, B et C, sur la base de deux critères, la hauteur du barrage et la capacité de sa retenue.

La catégorie A regroupe les barrages de plus de 30 mètres de hauteur ou dont la retenue dépasse 25 millions de m³.

La catégorie B concerne les barrages dont la hauteur se situe entre 15 et 30 mètres ou dont la retenue est comprise entre 1 et 25 millions de m³.

La catégorie C couvre ceux de 5 à 15 mètres ou dont la retenue reste inférieure à 1 million de m³. Elle comprend des barrages collinaires.

Un contrôle quotidien pour les catégories A et B

Le rythme des contrôles dépend de ce classement. Les exploitants des barrages classés A et B devront réaliser une expertise technique chaque jour. Pour la catégorie C, cette expertise sera hebdomadaire.

À ce suivi courant s’ajoute une évaluation de sécurité périodique, prévue tous les quatre à cinq ans selon la catégorie. Le décret en fixe le cadre, avec la détermination des risques potentiels, les composantes des études d’évaluation et les conditions de leur réalisation et de leur adoption.

Le texte précise aussi les méthodes de suivi, les qualifications exigées des intervenants et les équipements nécessaires. Il prévoit une procédure de traitement des dysfonctionnements et arrête la liste des données à consigner dans le registre des barrages.

Un guide accompagnera le dispositif. Il doit aider à classer les ouvrages, y compris selon leur niveau de risque, à suivre leur sécurité et à conduire les évaluations. Ce document définit avec précision les termes techniques employés, selon le porte-parole.

L’ensemble vise à garantir la protection des vies humaines, des biens et des infrastructures. Le cadre réglementaire couvre le classement, le suivi et l’évaluation des risques, de même que l’organisation des opérations de contrôle, de maintenance et de réparation.

Un texte revu après les observations de l’Intérieur

Le projet avait été soumis une première fois au Conseil de gouvernement en février, sans être adopté. Cette présentation était intervenue dans le contexte des inondations dans la région de Ksar El Kébir et du débat autour du barrage Oued El Makhazine, a rappelé Samir Belfkih.

Le ministère de l’Intérieur avait alors formulé des observations sur l’association des autorités locales, walis et gouverneurs, au dispositif. La nouvelle version du texte y répond. «Nous avons aujourd’hui un arsenal juridique qui encadre le suivi des risques, en coordination avec les autorités locales et le ministère de l’Intérieur en particulier», a affirmé le porte-parole, à propos des barrages placés sous la tutelle du ministère de l’Équipement.

Interrogé sur le délai de dix ans écoulé depuis la loi, Samir Belfkih a fait valoir que celle-ci prévoit une vingtaine de textes d’application, dont une partie a déjà été publiée.

Le Maroc compte aujourd’hui 156 barrages, ouvrages collinaires compris. «Il n’y a aucun risque aujourd’hui au niveau des barrages du Royaume», a assuré le ministre. Il a ajouté que le pays dispose d’un système national d’alerte précoce, actuellement en phase de test, et que la sécurité de ces installations figure «en tête des préoccupations et des priorités» de l’Intérieur, de l’Équipement et de l’ensemble des départements concernés.

Le taux de remplissage des barrages atteint 66%, soit près de 11,2 milliards de m³. Le porte-parole a dit espérer une année pluvieuse, qui serait bénéfique à l’agriculture et à l’activité économique en général. Sur le coût de la maintenance et du classement des ouvrages, il a renvoyé sa réponse au prochain point de presse.