Revue du web. Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz

Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz.
RELEASE: Sens. Cruz, Cotton, Scott Introduce Bill Targeting Iranian Regime’s Polisario Front https://t.co/j73AyDIB5J pic.twitter.com/L3s89JpJ72— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 13, 2026
🇺🇸🇲🇦🇩🇿#FLASH| Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, dépose au SÉNAT 🇺🇸 un projet de loi visant à désigner le Polisario comme groupe terrroriste, en plus de celui déjà déposé à la Chambre des Représentants.— Morocco Intel (@MoroccoIntel) March 14, 2026
Les 2 chambres du Congrès sont désormais mobilisées. https://t.co/M1imz8ptHa pic.twitter.com/LYjbyEIwll
🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل— Chef Salah-eddine 🇲🇦 (@Chef_Salah06) March 13, 2026
السيناتور الأمريكي Ted Cruz رفقة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قرار يستهدف Polisario Front تمهيداً لتصنيفها تنظيماً إرهابياً.#الجزائر_راعية_الإرهاب https://t.co/2DojP8MTNK
Lions de l’Atlas: le défenseur Issa Diop, 29 ans, pourrait porter le maillot du Maroc. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.
Issa Diop (29 ans), futur Lion de l’Atlas 🇲🇦.— FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 14, 2026
Défenseur central de Fulham, d’origine marocaine par sa mère, il reste une 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 pour la FRMF face au manque de solutions en défense. 👀 pic.twitter.com/djgqpmXJKO
🚨𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗗𝗜𝗢𝗣 𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 ! 🇲🇦— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 14, 2026
La Fédération Royale Marocaine de Football a réussi à convaincre le défenseur de représenter les Lions de l’Atlas.
Il pourrait figurer dans la liste de Mohamed Ouahbi pour la trêve internationale du mois de… pic.twitter.com/EE7dzy7tbO
Issa Diop, c’est un giga NON 🙅🏽♂️🇲🇦— Said Amdaa (@SaidAmdaa) March 15, 2026
Je l’ai toujours respecté pour sa clarté et sa cohérence. Pq le sélectionner aujourd’hui à 29 ANS !?
Il a dit préférer s’occuper de ses enfants pdt les trêves plutôt que rejoindre le Maroc. Donc, on est un plan Z ???
pic.twitter.com/1rCgCzuDeO
🗣️ Issa DIOP - 31/03/2019 :— Moha Soussi 🎙️ (@Moha_Souss) March 14, 2026
« Je dois tout à la France et aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas sélectionné en équipe de France ça serait hypocrite de ma part. »
Tu l’as dit toi-même et il n’y a donc pas grand chose à ajouter … https://t.co/tQLyrbr1Gi pic.twitter.com/0QVfDyahey
Le Maroc n est pas un pneu de secours ,si la France n'a pas sélectionné Issa Diop pour l équipe de France pourquoi le Maroc le ferait? https://t.co/gdxWxFrZ6R— Najette (@Khaltibissara) March 14, 2026
Guerre au Moyen-Orient: les forces américaines bombardent l’île de Kharg, un hub très important pour le pétrole iranien.
🚨ALERTE INFO— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) March 14, 2026
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare : « Les États-Unis ont attaqué les îles de Kharg et d’Abu Musa depuis les Émirats arabes unis, en tirant depuis des zones habitées. [..] Il est clair qu’ils utilisent le territoire de nos voisins… pic.twitter.com/AWkOmcRs71
BIG NEWS 🚨— USA ARMY COMMENTARY (@ARMYofUSA) March 14, 2026
US has launched heavy strikes on Kharg Island, Iran's most critical oil export hub.... See more pic.twitter.com/OB2O8RvNpQ
Kharg Island isn't just a military target— Alex Shams (@alexshams_) March 14, 2026
It is home to a medieval Portuguese fort, religious tombs, and the ruins of one of the oldest Christian monasteries in the world
It also is home to 8,000 people and flocks of wild gazelles
This is what Trump just bombed: https://t.co/9iKPieOfkT pic.twitter.com/1aeI7pZCvr
🚨 Les USA attaquent l’île de Kharg— Frenchie (@Frenchie_) March 13, 2026
Kharg Island est le principal terminal d’export pétrolier de l’Iran, et des analyses citées publiquement disent qu’il gère autour de 90% des exportations de brut iranien.
Donc, frapper les cibles militaires sur l’île sans détruire… https://t.co/db0QQ41D7N pic.twitter.com/4p0Fx9WNsx
🚨 ALERTE INFO : 🇺🇸 Après l’annonce du président Trump, les États‑Unis et plusieurs pays sont prêts à envoyer des navires de guerre vers le détroit d’Hormuz pour le garder ouvert et sûr face aux tensions avec l’Iran, alors que l’île de Kharg a été frappée par des bombardements… pic.twitter.com/rwlwm85Nux— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 14, 2026
Espagne: le défenseur marocain Abdelkabir Abqar expulsé lors d’un match opposant Getafe à l’Atletico Madrid. Il a reçu un carton rouge pour avoir saisi un adversaire par les organes génitaux.
« 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗜𝗡𝗩𝗢𝗟𝗢𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 » 🙇🏽♂️— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) March 14, 2026
José Bordalás, coach de Getafe, explique 𝗟𝗔 𝗩𝗘́𝗥𝗜𝗧𝗘́ sur le geste de Abqar envers Sorloth 🇲🇦😌 :
« 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 entre un attaquant et son défenseur de se déstabiliser en plein match, c'est un geste… pic.twitter.com/fsal0V9mE6
🚨🚨 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗦'𝗘𝗦𝗧-𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗖𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ??? 😱😱😱— BeFootball (@_BeFootball) March 14, 2026
Abqar 🇲🇦 aurait touché les parties intimes d'Alexander Sorloth 🇳🇴 qui lui a fait manger la pelouse 🤣🌿
L'Atletico se retrouve sur le podium à 6 points du Real Madrid 🥉 pic.twitter.com/Ay7imBrlrV
J’ai vécu l’action d’abqar en direct mdrrr voilà jsjsjs ça c’est avant et après le carton rouge mais fallait voir le papi derrière qui criait et sifflait dans mes oreilles mdrrr pic.twitter.com/mU3sbYSLgE— ✨ (@camMusiala) March 14, 2026