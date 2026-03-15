Revue du web. Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz

Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz.

RELEASE: Sens. Cruz, Cotton, Scott Introduce Bill Targeting Iranian Regime’s Polisario Front https://t.co/j73AyDIB5J pic.twitter.com/L3s89JpJ72 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 13, 2026

🇺🇸🇲🇦🇩🇿#FLASH| Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, dépose au SÉNAT 🇺🇸 un projet de loi visant à désigner le Polisario comme groupe terrroriste, en plus de celui déjà déposé à la Chambre des Représentants.



Les 2 chambres du Congrès sont désormais mobilisées. https://t.co/M1imz8ptHa pic.twitter.com/LYjbyEIwll — Morocco Intel (@MoroccoIntel) March 14, 2026

🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل



السيناتور الأمريكي Ted Cruz رفقة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قرار يستهدف Polisario Front تمهيداً لتصنيفها تنظيماً إرهابياً.#الجزائر_راعية_الإرهاب https://t.co/2DojP8MTNK — Chef Salah-eddine 🇲🇦 (@Chef_Salah06) March 13, 2026

Lions de l’Atlas: le défenseur Issa Diop, 29 ans, pourrait porter le maillot du Maroc. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

Issa Diop (29 ans), futur Lion de l’Atlas 🇲🇦.



Défenseur central de Fulham, d’origine marocaine par sa mère, il reste une 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 pour la FRMF face au manque de solutions en défense. 👀 pic.twitter.com/djgqpmXJKO — FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 14, 2026

🚨𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗗𝗜𝗢𝗣 𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 ! 🇲🇦



La Fédération Royale Marocaine de Football a réussi à convaincre le défenseur de représenter les Lions de l’Atlas.



Il pourrait figurer dans la liste de Mohamed Ouahbi pour la trêve internationale du mois de… pic.twitter.com/EE7dzy7tbO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 14, 2026

Issa Diop, c’est un giga NON 🙅🏽‍♂️🇲🇦



Je l’ai toujours respecté pour sa clarté et sa cohérence. Pq le sélectionner aujourd’hui à 29 ANS !?



Il a dit préférer s’occuper de ses enfants pdt les trêves plutôt que rejoindre le Maroc. Donc, on est un plan Z ???



pic.twitter.com/1rCgCzuDeO — Said Amdaa (@SaidAmdaa) March 15, 2026

🗣️ Issa DIOP - 31/03/2019 :



« Je dois tout à la France et aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas sélectionné en équipe de France ça serait hypocrite de ma part. »



Tu l’as dit toi-même et il n’y a donc pas grand chose à ajouter … https://t.co/tQLyrbr1Gi pic.twitter.com/0QVfDyahey — Moha Soussi 🎙️ (@Moha_Souss) March 14, 2026

Le Maroc n est pas un pneu de secours ,si la France n'a pas sélectionné Issa Diop pour l équipe de France pourquoi le Maroc le ferait? https://t.co/gdxWxFrZ6R — Najette (@Khaltibissara) March 14, 2026

Guerre au Moyen-Orient: les forces américaines bombardent l’île de Kharg, un hub très important pour le pétrole iranien.

🚨ALERTE INFO



Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare : « Les États-Unis ont attaqué les îles de Kharg et d’Abu Musa depuis les Émirats arabes unis, en tirant depuis des zones habitées. [..] Il est clair qu’ils utilisent le territoire de nos voisins… pic.twitter.com/AWkOmcRs71 — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) March 14, 2026

BIG NEWS 🚨



US has launched heavy strikes on Kharg Island, Iran's most critical oil export hub.... See more pic.twitter.com/OB2O8RvNpQ — USA ARMY COMMENTARY (@ARMYofUSA) March 14, 2026

Kharg Island isn't just a military target



It is home to a medieval Portuguese fort, religious tombs, and the ruins of one of the oldest Christian monasteries in the world



It also is home to 8,000 people and flocks of wild gazelles



This is what Trump just bombed: https://t.co/9iKPieOfkT pic.twitter.com/1aeI7pZCvr — Alex Shams (@alexshams_) March 14, 2026

🚨 Les USA attaquent l’île de Kharg



Kharg Island est le principal terminal d’export pétrolier de l’Iran, et des analyses citées publiquement disent qu’il gère autour de 90% des exportations de brut iranien.



Donc, frapper les cibles militaires sur l’île sans détruire… https://t.co/db0QQ41D7N pic.twitter.com/4p0Fx9WNsx — Frenchie (@Frenchie_) March 13, 2026

🚨 ALERTE INFO : 🇺🇸 Après l’annonce du président Trump, les États‑Unis et plusieurs pays sont prêts à envoyer des navires de guerre vers le détroit d’Hormuz pour le garder ouvert et sûr face aux tensions avec l’Iran, alors que l’île de Kharg a été frappée par des bombardements… pic.twitter.com/rwlwm85Nux — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 14, 2026

Espagne: le défenseur marocain Abdelkabir Abqar expulsé lors d’un match opposant Getafe à l’Atletico Madrid. Il a reçu un carton rouge pour avoir saisi un adversaire par les organes génitaux.

« 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗜𝗡𝗩𝗢𝗟𝗢𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 » 🙇🏽‍♂️



José Bordalás, coach de Getafe, explique 𝗟𝗔 𝗩𝗘́𝗥𝗜𝗧𝗘́ sur le geste de Abqar envers Sorloth 🇲🇦😌 :



« 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 entre un attaquant et son défenseur de se déstabiliser en plein match, c'est un geste… pic.twitter.com/fsal0V9mE6 — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) March 14, 2026

🚨🚨 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗦'𝗘𝗦𝗧-𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗖𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ??? 😱😱😱



Abqar 🇲🇦 aurait touché les parties intimes d'Alexander Sorloth 🇳🇴 qui lui a fait manger la pelouse 🤣🌿



L'Atletico se retrouve sur le podium à 6 points du Real Madrid 🥉 pic.twitter.com/Ay7imBrlrV — BeFootball (@_BeFootball) March 14, 2026

J’ai vécu l’action d’abqar en direct mdrrr voilà jsjsjs ça c’est avant et après le carton rouge mais fallait voir le papi derrière qui criait et sifflait dans mes oreilles mdrrr pic.twitter.com/mU3sbYSLgE — ✨ (@camMusiala) March 14, 2026