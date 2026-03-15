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Revue du web. Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz

Le sénateur républicain Ted Cruz.

Le sénateur républicain Ted Cruz.

Revue du webSahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz; Lions de l’Atlas: le défenseur Issa Diop, 29 ans, pourrait porter le maillot du Maroc. Un choix qui ne fait pas l’unanimité; Guerre au Moyen-Orient: les forces américaines bombardent l’île de Kharg, un hub très important pour le pétrole Iranien. Espagne: le défenseur marocain Abdelkabir Abqar expulsé lors d’un match opposant Getafe à l’Atletico Madrid pour avoir saisi un adversaire par les organes génitaux... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/03/2026 à 19h17

Sahara: le congrès américain s’apprête a débattre du classement du Polisario comme organisation terroriste sous l’impulsion du sénateur Ted Cruz.

Lions de l’Atlas: le défenseur Issa Diop, 29 ans, pourrait porter le maillot du Maroc. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

Guerre au Moyen-Orient: les forces américaines bombardent l’île de Kharg, un hub très important pour le pétrole iranien.

Espagne: le défenseur marocain Abdelkabir Abqar expulsé lors d’un match opposant Getafe à l’Atletico Madrid. Il a reçu un carton rouge pour avoir saisi un adversaire par les organes génitaux.

Par La Rédaction
Le 15/03/2026 à 19h17
#Sahara#Congrès américain#Polisario#Terrorisme#Lions de l'Atlas#Football#Issa Diop#Guerre#Moyen-Orient

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