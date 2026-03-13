Société

Revue du web. Football: après sa prestation face à Manchester City, Thiago Pitarch toujours indécis entre le Maroc et l’Espagne

Thiago Pitarch, joueur du Real Madrid.

Revue du webFootball: après sa prestation face à Manchester City, Thiago Pitarch toujours indécis entre le Maroc et l’Espagne; Al Hoceïma: une dispute autour d’antennes relais enflamme le débat sur Facebook; Blessé, Nayef Aguerd opéré à Marseille après consultation avec la sélection marocaine... Round-up.

Par La Rédaction
Le 13/03/2026 à 19h11

Football: après sa prestation face à Manchester City, Thiago Pitarch toujours indécis entre le Maroc et l’Espagne

Al Hoceïma: une dispute autour d’antennes relais enflamme le débat sur Facebook

Blessé, Nayef Aguerd opéré à Marseille après consultation avec la sélection marocaine

Par La Rédaction
Le 13/03/2026 à 19h11
#Football#Thiago Pitarch#nationalité sportive#Maroc#Espagne#Al-Hoceima#dispute#antennes relais#Facebook#Nayef Aguerd#Marseille#Lions de l'Atlas

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Chefchaouen: la petite Soundous retrouvée sans vie dans un cours d’eau après plusieurs jours de recherches

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Mosquées: sur Facebook, des appels à interdire la «réservation» des premiers rangs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Témara: le suicide d’une écolière relance le débat sur la santé mentale en milieu scolaire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Société: des laits infantiles en poudre retirés du marché après des soupçons de contamination bactérienne

Articles les plus lus

1
Pourquoi l’adhésion de l’Algérie à l’OMC reste bloquée depuis près de quatre décennies
2
Nicole Kidman: «Mes enfants ont eu la chance de vivre au Maroc»
3
«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga
4
Christopher Ross et le mythe de la neutralité: déconstruction d’un récit pseudo-diplomatique biaisé sur le Sahara
5
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
6
Flambée du pétrole et du gaz: qui paie la facture? Pourquoi le gouvernement n’utilise pas le hedging?
7
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
8
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
Revues de presse

Voir plus