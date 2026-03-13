Revue du web. Football: après sa prestation face à Manchester City, Thiago Pitarch toujours indécis entre le Maroc et l’Espagne

Football: après sa prestation face à Manchester City, Thiago Pitarch toujours indécis entre le Maroc et l’Espagne
On a raté Lamine Yamal, on nous offre l’occasion de récupérer Thiago Pitarch…— Sofiane (@SofianeArbeloa) August 18, 2025
Je sais reconnaitre un père qui est capable de forcer son fils à jouer pour le Maroc contre une villa et 5 hectares à la Palmeraie de Marrakech. pic.twitter.com/JvEUwVJtVy
🚨 Thiago Pitarch : « Maroc ou Espagne ? Je n’ai pas encore décidé, je prendrai ma décision plus tard.— LaLigaFr (@liga_fr) March 12, 2026
Brahim m’en parle beaucoup (rires).
Il est très heureux avec l’équipe nationale marocaine et il me soutient beaucoup dans le vestiaire. » pic.twitter.com/0J8tUKqoJR
🚨Thiago Pitarch : "Maroc ou Espagne ? Je n’ai pas encore décidé, je verrais plus tard. Brahim m'en parle beaucoup (rires).— RMFrance 🇫🇷 (@RMadridFrance_) March 12, 2026
Il est très heureux avec l'équipe nationale marocaine, et il me soutient beaucoup dans le vestiaire." pic.twitter.com/Ac2tMVUtes
La prestation remarquée de Thiago Pitarch lors de la victoire du Real Madrid a relancé le débat autour de l’avenir international du jeune de 18 ans, au cœur d’un duel entre le Maroc et l’Espagne pour s’attacher ses services.https://t.co/4hYj0vqkHZ#marocdiplomatique pic.twitter.com/caY45wI1Ei— Maroc Diplomatique (@marocdiplomatic) March 12, 2026
Thiago Pitarch au centre d'une guerre froide entre l'Espagne et le Maroc ! 🇪🇸🇲🇦— Jean-Hugues SETTIN (@SettinS31945) March 13, 2026
Il est la cible d'une bataille intense pour sa sélection nationale. Entre le forcing de la RFEF et l'appel des Lions de l'Atlas, quel sera son choix ? https://t.co/5SD1b6Z54t#ThiagoPitarch #RM pic.twitter.com/DUIWOZ37F8
Al Hoceïma: une dispute autour d’antennes relais enflamme le débat sur Facebook
Blessé, Nayef Aguerd opéré à Marseille après consultation avec la sélection marocaine
Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne… pic.twitter.com/s3O71rPKcm— Nayef Aguerd (@AguerdNayef) March 12, 2026
Pourquoi la #TeamOM ne se reconnaît plus dans son équipe ?— l’OM m’aura (@Gustavinho13000) March 11, 2026
Aguerd : pubalgie depuis novembre, refuse l’opération pour la CAN, revient blessé puis demande l’opération pour la CDM
Payet avait aggravé sa blessure en jouant pour l’OM, ratant la CDM.
La différence.#OM pic.twitter.com/wh4bNwcSql
Le joli message d’Aubameyang à Aguerd après son opération #TeamOM 🔵⚪️ https://t.co/lBuLBjBfo4— Mercato OM (@mercato_om) March 13, 2026
🔵 Le soutient d'Aubam, Emerson Palmieri et Paixao à Aguerd 💙 :— Made_In_0M (@Made_In_0M) March 12, 2026
Story IG | #TeamOM ⚪ pic.twitter.com/FrjV9x19zn
OM : Nayef Aguerd opéré pour tourner la page de plusieurs mois de douleur— Lions de l'Atlas 🦁🇲🇦 (@lionsdelatlass) March 12, 2026
Le défenseur marocain Nayef Aguerd a subi une intervention chirurgicale afin de mettre fin à plusieurs mois de douleur et revenir plus fort avec l’Olympique de Marseille ⚽🇲🇦
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