Revue du web. Témara: le suicide d’une écolière relance le débat sur la santé mentale en milieu scolaire

Témara: le suicide d’une écolière relance le débat sur la santé mentale en milieu scolaire
Justice: le ministère publie en ligne la liste des personnes poursuivies ou condamnées par contumace
Iran: le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei dans le viseur d’Israël après la mort de son père
#TrumpMojtabaKhamenei🇺🇸⚔️🪖🇮🇷 : Trump a confié à ses conseillers qu'il soutiendrait l'élimination du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, si ce dernier ne cédait pas aux exigences américaines.— Observateur Dissident (@Observteurdi) March 10, 2026
Trump à Time : « Je ne vais pas en arriver là pour me retrouver avec un… pic.twitter.com/pKTgCNP9Ky
IS MOJTABA KHAMENEI INJURED?!— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) March 10, 2026
Iran’s state media has described newly appointed Supreme Leader Mojtaba Khamenei as a “Jaanbaz of Ramadan” a term reserved for those wounded in the line of religious duty.
Top Indian intelligence sources say Mojtaba Khamenei appears to have been… pic.twitter.com/TiEfGnkngq
Iran 🇮🇷— Cartes du Monde (@CartesDuMonde) March 10, 2026
Les vidéos de propagande se multiplient pour fêter le nouveau Guide Suprême, Mojtaba Khamenei. Cependant, depuis sa nomination il n'a fait aucune apparition ni même de vidéos pour diffuser un message. pic.twitter.com/tE4Yn7mwkB
Mojtaba Khamenei nommé nouveau guide suprême d'Iran. N'est-on pas en plein népotisme ?— S. Bernard (@saintbernardin) March 10, 2026
Est-on sûr qu'il n'a pas été blessé à mort au début du conflit ?
Est-on certaine qu'il n'a pas été nommé à titre posthume pour afficher la résilience de la dictature des mollah ?
Eh non !
Passionnant article dans le WSJ👇— Elizabeth Sheppard Sellam (@DrLiz16) March 10, 2026
Le régime iranien construit déjà une mythologie religieuse autour de Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême. La mort d’Ali Khamenei est présentée comme un martyre, dans la tradition chiite du sacrifice héritée de Karbala et de l’imam Hussein —…
Koweit: décès de l’ancien capitaine de la sélection nationale de football et réserviste dans l’armée suite à un bombardement iranien
سيارة الشهيدين فهد المجمد وعبدالله الشراح رحمهما الله بعد استهدافها من #إيران وهما يؤديان الواجب#الكويت pic.twitter.com/hZ5ymUgPYJ— الحرب العالمية الثالثة (@GCM_ar) March 9, 2026
إنا لله وإنا إليه راجعون 💔💔— مساعد الفوزان (@Msa3edALfouzan) March 8, 2026
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى شهيدي الواجب
مقدم ركن / عبدالله عماد الشراح
والرائد / فهد عبدالعزيز المجمد.
فهد المجمد لم يكن… pic.twitter.com/FvGbK0NIDQ
#حديث_البلد | #الكويت | استشهاد المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد اثناء تأدية واجبهم الوطني في قطاع "امن الحدود" اثر سقوط شظايا على طريق المطلاع. pic.twitter.com/tvhypWRHEF— حديث البلد (@HadeethAlBalad) March 8, 2026
#فهد_المجمد— كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) March 8, 2026
الشهيد قبل اسبوعين كانت مباراة إعتزاله لكرة القدم.. نسأل الله ان يرحمه ويغفرله ويلهم ذويه الصبر والسلوان
وحسبي ونعم الوكيل على المعتدين https://t.co/70JXMJd0XC pic.twitter.com/XiTnq3Ofn9
إنا لله وإنا إليه راجعون.— Omar Al Somah (@omaralsomah) March 8, 2026
رحم الله الكابتن فهد المجمد، زميل الملاعب وصاحب الذكرى الطيبة.
خالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي شهيدي الواجب.
نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ولا تنسوهم من دعائكم في هذه الأيام الفضيلة 🙏🏼 pic.twitter.com/RbtWLMqK70