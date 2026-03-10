Revue du web. Témara: le suicide d’une écolière relance le débat sur la santé mentale en milieu scolaire

Des élèves du cycle primaire, en classe. . Freepik

Iran: le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei dans le viseur d’Israël après la mort de son père

#TrumpMojtabaKhamenei🇺🇸⚔️🪖🇮🇷 : Trump a confié à ses conseillers qu'il soutiendrait l'élimination du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, si ce dernier ne cédait pas aux exigences américaines.



Trump à Time : « Je ne vais pas en arriver là pour me retrouver avec un…

IS MOJTABA KHAMENEI INJURED?!

Iran's state media has described newly appointed Supreme Leader Mojtaba Khamenei as a "Jaanbaz of Ramadan" a term reserved for those wounded in the line of religious duty. Top Indian intelligence sources say Mojtaba Khamenei appears to have been…

Top Indian intelligence sources say Mojtaba Khamenei appears to have been… pic.twitter.com/TiEfGnkngq — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) March 10, 2026

Iran 🇮🇷



Iran 🇮🇷

Les vidéos de propagande se multiplient pour fêter le nouveau Guide Suprême, Mojtaba Khamenei. Cependant, depuis sa nomination il n'a fait aucune apparition ni même de vidéos pour diffuser un message.

Mojtaba Khamenei nommé nouveau guide suprême d'Iran. N'est-on pas en plein népotisme ?

Est-on sûr qu'il n'a pas été blessé à mort au début du conflit ?

Est-on certaine qu'il n'a pas été nommé à titre posthume pour afficher la résilience de la dictature des mollah ?

Eh non ! — S. Bernard (@saintbernardin) March 10, 2026

Passionnant article dans le WSJ👇

Le régime iranien construit déjà une mythologie religieuse autour de Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême. La mort d'Ali Khamenei est présentée comme un martyre, dans la tradition chiite du sacrifice héritée de Karbala et de l'imam Hussein —…

Koweit: décès de l'ancien capitaine de la sélection nationale de football et réserviste dans l'armée suite à un bombardement iranien

سيارة الشهيدين فهد المجمد وعبدالله الشراح رحمهما الله بعد استهدافها من #إيران وهما يؤديان الواجب#الكويت pic.twitter.com/hZ5ymUgPYJ — الحرب العالمية الثالثة (@GCM_ar) March 9, 2026

إنا لله وإنا إليه راجعون 💔💔



﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى شهيدي الواجب

مقدم ركن / عبدالله عماد الشراح

والرائد / فهد عبدالعزيز المجمد.



فهد المجمد لم يكن…

#حديث_البلد | #الكويت | استشهاد المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد اثناء تأدية واجبهم الوطني في قطاع "امن الحدود" اثر سقوط شظايا على طريق المطلاع. pic.twitter.com/tvhypWRHEF — حديث البلد (@HadeethAlBalad) March 8, 2026

#فهد_المجمد



الشهيد قبل اسبوعين كانت مباراة إعتزاله لكرة القدم.. نسأل الله ان يرحمه ويغفرله ويلهم ذويه الصبر والسلوان



وحسبي ونعم الوكيل على المعتدين

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحم الله الكابتن فهد المجمد، زميل الملاعب وصاحب الذكرى الطيبة.



خالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي شهيدي الواجب.



نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ولا تنسوهم من دعائكم في هذه الأيام الفضيلة 🙏🏼 pic.twitter.com/RbtWLMqK70 — Omar Al Somah (@omaralsomah) March 8, 2026