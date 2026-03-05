Revue du web. Lions de l’Atlas: réactions à l’annonce de la succession de Walid Regragui par Mohamed Ouahbi

Lions de l’Atlas: réactions à l’annonce de la succession de Walid Regragui par Mohamed Ouahbi.
Guerre en Iran: le commentateur sportif algérien Hafid Derradji critiqué pour son soutien à l’Iran. Une mise à l’écart par la direction de Bein Sports serait envisagée.
🇩🇿🇦🇪| Après le Qatar 🇶🇦 et l'Arabie Saoudite 🇸🇦, la colère contre Hafid Derradji 🇩🇿 monte aussi aux Émirats Arabes Unis 🇦🇪, suite à son soutien apporté à Khamenei 🇮🇷, en pleine agression iranienne du Golfe.— Morocco Intel (@MoroccoIntel) March 4, 2026
Le journaliste émirati d'Ajman TV, Abdulla El Kaabi (@Abdulla_ElKaabi),… https://t.co/VtG4AMcYEX pic.twitter.com/9aUNxOJr17
🚨🚨🚨 متداول:— Qio | كيو (@QioHub) March 4, 2026
قطر قامت بإبعاد المعلق الجزائري "حفيظ دراجي" عن التعليق والعمل في قنوات بي ان سبورت بسبب إسقاطاته المتكرره على العرب و دول الخليج. pic.twitter.com/9qoJTsTEGw
إبعاد حفيظ مخلوف (دراجي) عن التعليق في قناة بي إن القطرية، حتى إشعارٍ آخر.— Rehab A Alhindi (@AlhindiRehab) March 5, 2026
يأتي ذلك بعد احتجاجات على وسائل التواصل من جانب قطريين، بسبب تغريدة لحفيظ تترحم على خامنئي بينما كانت الصواريخ الإيرانية تهبط على قطر.
Football: le Wydad battu à domicile par l’AS FAR lors d’un clasico aux buts spectaculaires.
🔚 FINAL | Wydad AC 1-2 AS FAR Rabat— Pedro Fermín Cano (@pfermincano) March 5, 2026
FAR Rabat se impone en casa del Wydad y reduce por la mínima la distancia entre ambos.
𝐎𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬:
Kawkab Marrakech 1-1 Olympic Club de Safi
RS Berkane 2-1 Hassania Agadir#AfricanFootball #BotolaPro pic.twitter.com/MaX5XM6MXf
Botola Pro D1 "Inwi" (9è journée/mise à jour).. le Wydad Casablanca s’incline sur sa pelouse face à l’AS FAR (1-2).https://t.co/5xdDBaSXjK— Arryadia TV (@arryadiatv) March 5, 2026
#FRMF #LNFP #BotolaProinwi #BOTOLAPRO #WACASFAR pic.twitter.com/4RrzWhdno1
Hakim Ziyech has shown flashes of his quality while playing for WAC. Though Wydad lost 1-2 to AS FAR, he scored an absolute GOLAZO!— Bambe Wanneh Giovanni (@BambeWanneh) March 5, 2026
I expect Morocco to have him in their World Cup squad. pic.twitter.com/uD6oaWP8lO
61’ ⚽— Micky Jnr (@MickyJnr__) March 4, 2026
Al Fahli fires home to put AS FAR 2-1 up against Wydad AC.
The visitors lead. Game heating up in Casablanca 🔥#AfricanFootball pic.twitter.com/E2CPeDGXsE
A las 23h empieza un clásico en la Botola, entre el Wydad Casablanca y el FAR Rabat 🇲🇦🔥— Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 4, 2026
En ocasión del Ramadán, la liga de Marruecos programa todos sus partidos a esa hora. pic.twitter.com/06gdzQQx19
L’Azerbaïdjan et la Turquie à leur tour ciblés par des attaques de drones iraniens.
An Iranian attack drone hit Azerbaijan's Nakhchivan International Airport this morning, as Iranian strikes spread to another country. pic.twitter.com/j3K1spTYvD— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 5, 2026
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026
Iranian suicide drones keep striking Nakhchivan Airport in Azerbaijan.
Iran is now attacking almost every country they can. The neighboring countries won’t put up with this craziness for too long. pic.twitter.com/RhUkOAQtee
🚨 Nakhchivan Airport in Azerbaijan has been attacked by an Iranian drone.— Breaking911 (@Breaking911) March 5, 2026
This is the first time Azerbaijan has been attacked. pic.twitter.com/EPyzPKSlP7
🚨🇮🇷🇹🇷 ALERTE | L’Iran a TIRÉ un missile balistique vers la Turquie. Il a été intercepté avant d’atteindre sa cible. (ministère de la Défense turc)— AlertesInfos (@AlertesInfos) March 4, 2026