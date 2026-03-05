Société

Revue du web. Lions de l’Atlas: réactions à l’annonce de la succession de Walid Regragui par Mohamed Ouahbi

Walid Regragui et Mohamed Ouahbi, entraineurs marocains.

Par La Rédaction
Le 05/03/2026 à 18h39

Lions de l’Atlas: réactions à l’annonce de la succession de Walid Regragui par Mohamed Ouahbi.

Guerre en Iran: le commentateur sportif algérien Hafid Derradji critiqué pour son soutien à l’Iran. Une mise à l’écart par la direction de Bein Sports serait envisagée.

Football: le Wydad battu à domicile par l’AS FAR lors d’un clasico aux buts spectaculaires.

L’Azerbaïdjan et la Turquie à leur tour ciblés par des attaques de drones iraniens.

Revue du web. Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine

Revue du web. Chefchaouen: interpellation d’un individu pour avoir affirmé connaître l’endroit où se trouverait la petite Soundouss, disparue depuis plusieurs jours

Revue du web. Espagne: large solidarité autour de Omar El Hilali après des insultes à caractère raciste en Liga

Revue du web. Chefchaouen: disparition troublante d’une fillette d’un an et demi

