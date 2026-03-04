Société

Revue du web. Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine

Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce.

Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine; Najia Rahali, membre de la Haute instance de réforme de la justice, n’est plus; Donald Trump s’en prend à l’Espagne suite à la condamnation de celle-ci de la guerre au Moyen-Orient... Round-up.

Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine

Najia Rahali, membre de la Haute instance de réforme de la justice, n’est plus

Donald Trump s’en prend à l’Espagne suite à la condamnation de celle-ci de la guerre au Moyen-Orient

