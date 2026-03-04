Revue du web. Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine

Ryad Mezzour au cœur d’une polémique après ses propos sur la diaspora marocaine
كيفاش أمر عادي السيد الوزير @MezzourR— زهراء حداد الشرقاوي (@CherkaouiZara) March 3, 2026
عوض متستقبلوهم مزيان وتسهلوا ليهم الإجراءات والتراخيص والمساطر كتصعبوا عليهم كلشي وكاين اللي جاء ورجع منين جاء
ملي غيجي ويلقى كلشي صعيب وشبه مستحيل ويخسر فلوسه غير في الإجراءات اش بقى ليهم مايزيدوا
بالعكس وليداتنا قرأوا برا وداروا فلوس… pic.twitter.com/IilkTpyEUa
J’ai supprimé mon tweet sur la prise de parole du Ministre de l’Industrie Ryad Mezzour, car les extraits partagés étaient totalement tronqués et sortis de leurs contexte pour lui faire dire le contraire de ce qu’il disait …— Moha Soussi 🎙️ (@Moha_Souss) March 2, 2026
Voici la conférence en entière pour ceux que ça… pic.twitter.com/V76oK8TxQd
Pourquoi un MRE qui envoie de l'argent au Bled ou y investit ou achète un bien, doit être considéré comme un Héros Bienfaiteur en comparaison avec citoyen botoliste qui paye ses impôts qui lui aussi fait tourner la machine.— doni (@donilapute) March 2, 2026
Ryad Mezzour en mode "Savage" : "Votre retour au pays n'est pas un cadeau !" 🥊🇲🇦— Meryem (@meryemsaga) March 1, 2026
Le Ministre recadre la diaspora : stop aux diagnostics et au complexe du sauveur.
L'ironie ? Il leur demande de redevenir "Marocains" tout en parlant de salaires en "KDH" comme un consultant… pic.twitter.com/76YnqsOh8L
Najia Rahali, membre de la Haute instance de réforme de la justice, n’est plus
Donald Trump s’en prend à l’Espagne suite à la condamnation de celle-ci de la guerre au Moyen-Orient
Trump annonce maintenant une guerre commerciale contre l'Espagne.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 3, 2026
Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé d'appuyer militairement les Etats-Unis et Israël dans leur guerre illégale et meurtrière contre l'Iran et le Liban.
La France doit quitter l'OTAN et reprendre son indépendance.… pic.twitter.com/0Fj586xus4
Trump : « Nous coupons tout commerce avec l'Espagne ! »— SANBLAZE 🇵🇸 (@intuitivemais) March 3, 2026
🇪🇸 Pendant ce temps, l'Espagne "Allez vous faire foutre !"
Restez connecté,@Microinteracti1
pic.twitter.com/zWWcM81vZ3
🇪🇸🇺🇸Alors que le lâche gouvernement collabo de gauche d’Espagne a décidé d’empêcher les USA d’utiliser leurs bases américaines sur le territoire espagnol— Nechama (@Sans_Concession) March 3, 2026
Le président Trump a décidé de rompre toutes les relations avec l’Espagne.
Approuvez vous comme moi ,la décision américaine ? pic.twitter.com/1nrjDwdRWO
Trump :— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 3, 2026
« Certains pays européens ont été utiles, d’autres non et je suis très surpris. L’Allemagne a été formidable… L’Espagne a été terrible. En fait, j’ai dit à Scott de couper toute relation avec l’Espagne. »
« D’ailleurs, je ne suis pas content du Royaume-Uni non plus. » pic.twitter.com/zQAZbZrjwt
🚨🇪🇸🇺🇸 ALERTE INFO !— Impact (@ImpactMediaFR) March 3, 2026
L’ESPAGNE RÉPOND INSTANTANÉMENT AUX MENACES DE DONALD TRUMP D’IMPOSER UN EMBARGO
Et pas de n’importe quelle manière 😭
"Les États-Unis doivent se conformer au droit international et aux accords commerciaux. NOUS DISPOSONS DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR… https://t.co/JCrCel7moD pic.twitter.com/qtXFttchPX