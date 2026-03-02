Revue du web. Espagne: large solidarité autour de Omar El Hilali après des insultes à caractère raciste en Liga

Espagne: large solidarité autour de Omar El Hilali après des insultes à caractère raciste en Liga
🚨🚨 "𝗧𝗨 𝗘𝗦 𝗩𝗘𝗡𝗨 𝗘𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗘𝗔𝗨". 🤮🤮🤮— Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2026
Les mots de Rafa Mir 🇪🇸 adressés à Omar El Hilali 🇲🇦 (Espanyol) et qui figurent dans le rapport de l’arbitre du match.
🗞️ rapport officiel pic.twitter.com/WqFGTyM9nc
L’UMFP apporte son total soutien à Omar El Hilali, victime de propos racistes en La Liga.— UMFP (@UMFPro) March 2, 2026
Le racisme n’a pas sa place dans le football.
Tolérance zéro face à toute forme de discrimination.#Solidarité #NonAuRacisme #UMFP pic.twitter.com/CXbb8mvOo6
Une nouvelle affaire de racisme secoue la Liga et le foot espagnol après les accusations portées par le joueur marocain de l’Espanyol Barcelone Omar El Hilali contre Rafa Mir, attaquant d’Elche— 20 Minutes (@20Minutes) March 1, 2026
➡️ https://t.co/OnHImuscAZ pic.twitter.com/cWGESvqFnH
À la 80e minute du match Elche-Espanyol, Rafa Mir a été accusé d'insultes racistes envers Omar El Hilali. Le match a été suspendu 3 minutes. Ce fait souligne la gravité du racisme dans le football.#racisme #footballhttps://t.co/KxViq3diyh pic.twitter.com/E3dQGFaw7C— PSG Toujours (@PourMarionetIDL) March 1, 2026
La Fédération royale marocaine de football @FRMFOFFICIEL apporte son soutien total et inconditionnel à Omar El Hilali. 🇲🇦— Lassana Camara (@mauritaniefoot) March 1, 2026
L’instance réaffirme son rejet catégorique de toute forme de racisme et de discrimination, sur et en dehors des terrains. pic.twitter.com/phhnENAkQb
Zagora: nouveau cas de disparition mystérieuse, un petit garçon d’un an et demi recherché
People: la «conversion» de Brahim Diaz à l’Islam fait le buzz sur les réseaux sociaux
Brahim Abdelkader Díaz has reverted to Islam, embracing his deen with pride and humility 🌙 ☪️— 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) March 1, 2026
“And whoever puts their trust in Allah – then He is sufficient for him.” (Qur’an 65:3) pic.twitter.com/gNNVaQbNTI
تصـريح مؤثر لإبراهـيم دياز بعـد اعتناقه الإسـلام:🎙🗣— El shenawy - الشناوي (@shno74) March 2, 2026
الـيوم اخترت الطـريق اللي حسّـيت فيه بالطمأنينـة الحقيقية… اختـرت الإسلام عن قنـاعة وإيمان، وكنـطلب من الله يثبـتني ويهديني للطـريق الصحيح هاذ القـرار ما كانـش ساهل، ولكـن كان نابـع من قـلبي… والحمد لله عـلى نعمة الإسـلام… pic.twitter.com/Eg3sVUPuWT
Arabie saoudite: une usine de raffinerie touchée par une frappe iranienne
SAUDI TOP OIL HUB FIREBALLED BY DRONE— RT (@RT_com) March 2, 2026
Aramco's Ras Tanura is 1 of world's biggest export facilities pic.twitter.com/vYFx7jD9bF
Another view of Saudi Arabia's Aramco oil refinery following Iranian strike pic.twitter.com/eKIrq6PxoT— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 2, 2026
Workers evacuate the area around Saudi Aramco’s Ras Tanura oil refinery as smoke rises following a reported Iranian drone strike in Saudi Arabia.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026
📷: Reuters pic.twitter.com/CZXXPLonFs
🛑🛑 🇺🇸🇮🇱/🇮🇷🛑🛑— reda (@reda) March 2, 2026
En Arabie saoudite 🇸🇦 La compagnie ARAMCO, située à Ras Tanura, a été touchée par un drone iranien, provoquant un incendie
pic.twitter.com/iz3jbYdgow
Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’lı Aramco şirketinin tesisleri— Ramazan AYGÜNDÜZ (@RamazanAYG66938) March 2, 2026
pic.twitter.com/eE6Dz0clU0