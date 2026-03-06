Revue du web. Mohammedia: un homme soupçonné d’avoir égorgé son épouse, vive émotion dans la ville

⛽️ Carburant



📞 Fabrice : "Scandalisé par l'évolution du prix et la rétroactivité ! Il y a 8 jours je faisais le plein à 1,56 le litre et ce matin, je constate des prix à 1,80€ ! Je veux bien qu'on me parle du pétrole du détroit d'Ormuz mais il représente 20% du pétrole… pic.twitter.com/tVd82AXfIl