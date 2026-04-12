Revue du web. Le Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur

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Iran: L'Iran et les États-Unis ne sont pas parvenus à un accord après 21h de négociation intense à Islamabad au Pakistan, le vice-président américain Vance acte la fin des négociations :



"La mauvaise nouvelle, c’est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je… pic.twitter.com/FhW0NMDbgo