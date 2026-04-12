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Revue du web. Le Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur

Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et son homologue malien, Abdoulaye Diop.

Revue du webLe Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur; Marrakech: de la «neige» sur la ville ocre fait le buzz; Ligue des champions d’Afrique: l’AS FAR fait un pas vers la finale après sa victoire face à Berkane; Moyen Orient: échec des premières négociations entre l’Iran et les États-Unis... Round-up.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 18h03

Le Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur

Marrakech: de la «neige» sur la ville ocre fait le buzz

Ligue des champions d’Afrique: l’AS FAR fait un pas vers la finale après sa victoire face à Berkane

Moyen Orient: échec des premières négociations entre l’Iran et les États-Unis

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 18h03
#Sahara marocain#Mali#Mali-Maroc#intégrité territoriale#rasd#Polisario#Marrakech#neige#buzz#Ligue des champions d’Afrique#Football#AS FAR#RSB#Moyen-Orient#Iran#États-Unis

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