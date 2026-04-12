Revue du web. Le Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur

Le Mali retire sa reconnaissance de la pseudo Rasd: un tournant géopolitique majeur
🚨🇲🇦🇲🇱 Le Mali franchit un cap majeur en retirant sa reconnaissance de la pseudo Rasd après une étude approfondie du dossier du Sahara marocain et de ses implications sur la stabilité régionale.— Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) April 10, 2026
Nasser Bourita s’est rendu à Bamako sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, où… pic.twitter.com/hvii54pJGl
Reportage d'Al Aoula sur la décision de la République du Mali de retirer sa reconnaissance de la pseudo "rasd" pic.twitter.com/CvMiSwiY0H— Morocco In Mali (@MoroccoinMLI) April 11, 2026
Giro pragmático de #Mali (perteneciente a la AES), que deja de reconocer a la RASD y estima que la solución (al igual que hizo #españa) es un Sahara Occidental con autonomía, pero dentro de soberanía marroquí. La Realpolitik estilo #Sahel pic.twitter.com/PeaZRYa9V7— Lev Nikoláyevich (@LevNikolay) April 11, 2026
#Mali🇲🇱🇲🇦#Maroc : Bamako ne reconnaît plus la #RASD— Saheliens (@saheliens) April 10, 2026
Les ministres des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et du Maroc, Nasser Bourita, ont publié une déclaration conjointe à l’issue d’une réunion tenue au ministère malien des Affaires étrangères.
Dans ce document,… pic.twitter.com/y8S0buZfa0
Marrakech: de la «neige» sur la ville ocre fait le buzz
Attendez on est d'accord que c'est de la neige ça ..?!— Jaf (@Jafkech) April 10, 2026
En Avril ...?!
À Marrakech ...?! 💀 pic.twitter.com/w1HZbupgkj
Entre sable et neige. 🏜️❄️— Meryem (@meryemsaga) April 10, 2026
Marrakech nous offre ce matin un cliché historique. La preuve que rien n'est impossible, même dans le paysage le plus prévisible.
Magique. ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/OLAjCeS3Vx
Maroc 🇲🇦 : La cité touristique #Marrakech sous 5cm de grêle en plein mois d’avril, du jamais vu dans cette région du Maroc pic.twitter.com/YwdQvs12U7— LesNews (@LesNews) April 10, 2026
Marrakech méconnaissable : pourquoi la Ville rouge est-elle devenue toute blanche ce vendredi ? https://t.co/I4ptt3vg4a— Le Parisien (@le_Parisien) April 11, 2026
"Non, vous n'êtes pas à Moscou" : les images spectaculaires des chutes de grêle à Marrakech— LCI (@LCI) April 11, 2026
➡️ https://t.co/kLeVaLT677 pic.twitter.com/aWTDv2SwZk
Ligue des champions d’Afrique: l’AS FAR fait un pas vers la finale après sa victoire face à Berkane
Moyen Orient: échec des premières négociations entre l’Iran et les États-Unis
🛑 URGENT – Échec des négociations Iran–USA 🇺🇸🇮🇷— Delta. (@Delta139114) April 12, 2026
Les discussions entre les États-Unis et l’Iran ont échoué sans accord, malgré la présence du vice-président JD Vance.
➡️ Les tensions restent très élevées.
🔎 Sources : Reuters / AFP#URGENT #Iran #USA #Breaking pic.twitter.com/FTrQ9YQCih
🇮🇷⚔️🇺🇸🇮🇱— Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) April 12, 2026
Iran: L'Iran et les États-Unis ne sont pas parvenus à un accord après 21h de négociation intense à Islamabad au Pakistan, le vice-président américain Vance acte la fin des négociations :
"La mauvaise nouvelle, c’est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je… pic.twitter.com/FhW0NMDbgo
Ne vous y méprenez pas, les négociations ont échoué parce que les États-Unis cherchaient par la diplomatie, la capitulation qu'ils ont échoué à obtenir militairement.#Iran #USA #Pakistan— 𐢗𐢃𐢅 𐢗𐢑𐢌 (@sabaioi) April 12, 2026
Ne vous y méprenez pas, les négociations ont échoué parce que les États-Unis cherchaient par la diplomatie, la capitulation qu'ils ont échoué à obtenir militairement.#Iran #USA #Pakistan— 𐢗𐢃𐢅 𐢗𐢑𐢌 (@sabaioi) April 12, 2026
Le face-à-face entre les États-Unis et l'Iran se durcit : l'échec des négociations pour un accord de paix plonge la diplomatie dans l'incertitude.#Géopolitique #Iran #USA— Watching Trending (@WT_Trending) April 12, 2026
🚨 MISES À JOUR SUR LA CESSATION DES HOSTILITÉS 🚨— SANBLAZE 🇵🇸 (@intuitivemais) April 12, 2026
"Nous sommes déçus par la manière dont les États-Unis se sont comportés. L'appel de Netanyahu à Vance pendant la réunion a déplacé l'attention des négociations États-Unis-Iran vers les intérêts d'Israël. Les États-Unis ont tenté… pic.twitter.com/5kJhvjH6e6