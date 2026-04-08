Société

Revue du web. Gitex à Marrakech: malgré des difficultés d’accès, forte affluence à l’édition 2026

Lors du Gitex Africa 2026.

Revue du webMalgré des difficultés d’accès qui ont perturbé l’organisation, l’édition 2026 du Gitex Africa a enregistré une forte affluence; L’opération d’évacuation d’un bidonville situé dans le quartier de Aïn Borja à Casablanca a dégénéré en affrontements entre habitants et forces de l’ordre; L’ambassadeur Aziz Mekouar s’est éteint, laissant derrière lui une carrière diplomatique marquante; Un cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis a été annoncé, mettant un terme à une escalade verbale alimentée par les menaces répétées du président Donald Trump... Round-up.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 17h54

Gitex 2026 à Marrakech: malgré des difficultés d’accès qui ont perturbé l’organisation, l’édition 2026 du Gitex Africa a enregistré une forte affluence, confirmant l’engouement croissant pour ce rendez-vous technologique continental.

Casablanca: L’opération d’évacuation d’un bidonville situé dans le quartier de Aïn Borja a dégénéré en affrontements entre habitants et forces de l’ordre.

Diplomatie: l’ambassadeur Aziz Mekouar s’est éteint, laissant derrière lui une carrière diplomatique marquante. Plusieurs personnalités du monde politique et culturel lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Iran : un cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis a été annoncé, mettant un terme à une escalade verbale alimentée par les menaces répétées du président Donald Trump. La communauté internationale suit de près la fragile accalmie.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 17h54
#Revue du web#GITEX 2026#Bidonvilles#Casablanca#Aziz Mekouar

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