Revue du web. Gitex à Marrakech: malgré des difficultés d’accès, forte affluence à l’édition 2026

Gitex 2026 à Marrakech: malgré des difficultés d’accès qui ont perturbé l’organisation, l’édition 2026 du Gitex Africa a enregistré une forte affluence, confirmant l’engouement croissant pour ce rendez-vous technologique continental.

🇺🇸 L'ambassadeur américain Duke Buchan III au GITEX Africa à Marrakech :



« Les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie marocain comme voie vers la résolution et la prospérité. J'ai personnellement passé des centaines d'heures à travailler sur ce dossier avec les parties… pic.twitter.com/HBjLr9xzUA — Sahara Policy Index (@saharapolicy) April 8, 2026

As GITEX Africa continues in Marrakech, here’s a look back at day one of the continent’s biggest tech and entrepreneurship event, which brought together 50,000 participants and more than 1,450 exhibitors from 130 countries.



In this video, https://t.co/2JAEplH1N8 English spoke to… pic.twitter.com/aYmAtmhT1J — 2M.ma (@2MInteractive) April 8, 2026

À l’occasion du GITEX Africa Morocco 2026, Madame Thioro Mbaye Sall a exprimé sa gratitude envers Amal El Fallah pour son invitation.

Elle a souligné que cette participation s’inscrit dans une dynamique de modernisation de l’administration publique, tout en mettant en valeur pic.twitter.com/q8tx4QibJv — Gov’athon (@Govathon2025) April 8, 2026

🇸🇳 🇷🇺 "Tunafurahia kuwa Urusi ni miongoni mwa washirika wetu" wajumbe wa Senegal wamesema katika Maonyesho ya GITEX nchini Morocco.



Urusi inaonyesha dhamira ya kuendeleza uchumi wa kidijitali barani Afrika kupitia uhamishaji wa ujuzi na maendeleo ya miundombinu, Alpha Mamadou… pic.twitter.com/XoQ61sG0O1 — Sputnik Afrika (@sputnik_swahili) April 8, 2026

Casablanca: L’opération d’évacuation d’un bidonville situé dans le quartier de Aïn Borja a dégénéré en affrontements entre habitants et forces de l’ordre.

Diplomatie: l’ambassadeur Aziz Mekouar s’est éteint, laissant derrière lui une carrière diplomatique marquante. Plusieurs personnalités du monde politique et culturel lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Iran : un cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis a été annoncé, mettant un terme à une escalade verbale alimentée par les menaces répétées du président Donald Trump. La communauté internationale suit de près la fragile accalmie.

🚨 JD Vance évoque un cessez-le-feu "fragile" en Iran. pic.twitter.com/SWqpZuBnal — Le Concret (@Le_Concret) April 8, 2026

Depuis le début de la guerre jusqu’au cessez-le-feu ce soir, plus de 2 400 Iraniens ont été arrêtés pour leurs activités en ligne (médias, opinions, VPN, Starlink). Les autorités les qualifient de « traîtres » et menacent de peines sévères, incluant l’exécution. https://t.co/h7GFwKRcHJ — justice (@m_far236) April 8, 2026

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que son pays saluait la décision de l'Iran et des États-Unis de réduire les tensions militaires et d'instaurer un cessez-le-feu.

Il a souligné que la Russie appelait depuis le début à un règlement pacifique du ... pic.twitter.com/DQ4mxYFMXu — Agence Bakhtar Presse (@bnafrench1) April 8, 2026