Revue du web. Carburants: le Conseil de la concurrence intensifie son suivi du marché

Un pompiste remplissant le réservoir d'une voiture dans une station-service. (Photo d'illustration)

Carburants: le Conseil de la concurrence intensifie son suivi du marché

Football: Kylian Mbappé et Achraf Hakimi invités du podcast The Bridge, les deux stars se confient sur leur amitié

🗣️ Achraf Hakimi : "Avec lui [Kylian Mbappé] c'était plus facile quand il était célibataire." ❤️😂 pic.twitter.com/dLYynV2Ami — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 2, 2026

🚨 Kylian Mbappé: "At the World Cup in 2022, Achraf Hakimi and I played videogames together, mostly Football Manager."



"We called each other everyday, and the more we progressed in the World Cup, the more we noticed that we might face each other."



"He used to tell me: "We're… pic.twitter.com/gwWk4T9rCx — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 2, 2026

Kylian Mbappe 🇫🇷 révèle n'avoir fait 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘𝗥 avec Hakimi pendant la demi-finale France - Maroc ! 🇲🇦😅



« 𝗟𝗘 𝗣𝗜𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗖’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖. 🗣️



On a fait que parler pendant 1h et demi. ON A ORGANISÉ… pic.twitter.com/gIGjjtxkIa — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) April 2, 2026

"UN MAROCAIN 🇲🇦 QUI NE PARLE PAS FRANÇAIS 🇫🇷… 𝗝’𝗔𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗨 𝗖̧𝗔 𝗠𝗢𝗜. 𝗝𝗘 𝗦𝗔𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗔𝗦 😭"



Kylian Mbappé évoque le début de son amitié avec Achraf Hakimi. 😁🥰



📽️ @Thebridge_show pic.twitter.com/wPwYyZicMC — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2026

On a pas besoin de toute une propagande médiatique 🇸🇳 de centaines millions d’euro. Juste une phrase de Hakimi : on est content de gagner la CAN de cette manière celle de la lois. https://t.co/To4YOwMZ6X — Ja MaiL (@nortonsig) April 2, 2026

France: Rima Hassan placée en garde à vue dans une affaire d’«apologie du terrorisme»

Je réserve l’ensemble de mes déclarations à la conférence de presse que mon avocat et moi tiendrons demain après-midi.



Pendant toute la journée, sur la base de fuites illégales, j’ai dû subir des accusations m'imputant la possession de plusieurs drogues. Ces accusations sont… https://t.co/aWiF4IEKIS — Rima Hassan (@RimaHas) April 2, 2026

Rima Hassan n’avait aucune drogue dans ses affaires. Vos informations sont fausses.



Pourquoi continuer vous à propager des fake-news ? https://t.co/osKJlLGhNI — Manuel Bompard (@mbompard) April 3, 2026

En vrai je comprends les complotistes : des mecs amis avec Jeffrey Epstein font zéro seconde de garde à vue mais la politique numéro 1 que tout le monde veut voir tomber à droite Rima Hassan se voit nier l'accès à des pays, se retrouve mystérieusement avec de la drogue dure sur… https://t.co/1AKrERJyeE — Regelegorila (@regelegorila) April 3, 2026

🇫🇷#FLASH| La pro-Polisario Rima Hassan a été trouvée en possession d’environ un gramme de 3-MMC et d’une boulette de haschich durant sa garde à vue par la police française.



La 3-MMC est une drogue de synthèse se présentant sous forme de poudre, consommée par sniff, injection… https://t.co/0MexEaK7Va pic.twitter.com/z7IxU7VNAe — Morocco Intel (@MoroccoIntel) April 2, 2026

🚨🇫🇷 ALERTE INFO !



Rima Hassan vient d’être placée en GAV pour

"apologie du terrorisme", concernant un tweet qu’elle a posté puis supprimé sur Kozo Okamoto.



(Le Parisien) pic.twitter.com/6tkVynb701 — Impact (@ImpactMediaFR) April 2, 2026