Revue du web. Lions de l’Atlas: Noussair Mazraoui évoque un possible retrait du football pour se concentrer sur sa vie spirituelle

Lions de l’Atlas: Noussair Mazraoui évoque un possible retrait du football pour se concentrer sur sa vie spirituelle.

𝗡𝗼𝘂𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿 𝗠𝗮𝘇𝗿𝗮𝗼𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗮𝗹𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 🎙️



« 𝗣𝗲𝘂𝘁-𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶 𝗺𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗹𝗮… pic.twitter.com/9l220oNoZZ — Izem Anass (@Izemanass) March 30, 2026

🗣Noussair Mazraoui:



"I might decide to retire after the World Cup. Life is short. I want to memorize the Qur’an and become an Imam of a mosque one day." pic.twitter.com/ysJFdMtm7z — JM News Network (@JMNewsNetwork_) March 31, 2026

Médias: Radio Mars se fait taper sur les doigts pour une insulte proférée à l’encontre de Brahim Diaz.

Tennis: la performance du marocain Karim Bennani fait le buzz.

Karim Bennani taking photos with fans pic.twitter.com/KYVljey4M9 — Ken McKinnon (@mckinnon88877) March 30, 2026

Karim Bennani Znati 🇲🇦 s’impose face à Quentin Halys 6-4, 6-7, 6-2 ! 💥

Première victoire ATP pour lui 🔥

Et surtout, c’est la première fois depuis 9 ans que deux Marocains remportent un match dans la même édition du Grand Prix Hassan II 🇲🇦 pic.twitter.com/XDvZmFENrx — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) March 30, 2026

Israël: le parlement vote une loi très controversée réinstaurant la peine de mort «contre les terroristes palestiniens».

Dérive vers la barbarie : Israel rétablit la peine de mort...

Israël adopte un projet de loi prévoyant la peine de mort pour les Palestiniens condamnés pour des actes terroristes mortels

Le texte du projet de loi établit une distinction qui le destine presque exclusivement au… — franck martin (@franckmartin27) March 31, 2026

ALERTE INFO - Cette proposition de loi introduite par l'extrême-droite israélienne a été adoptée en troisième lecture par 62 voix contre 48. Elle ne devrait s'appliquer qu'à des Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats anti-israéliens.

➡️ https://t.co/56UqOnwooI pic.twitter.com/D7IbCs6sTR — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026

🚨🇵🇸Nouvelles de dernière minute🇵🇸



La Knesset de l’occupation israélienne 🇮🇱a adopté une loi prévoyant l’exécution des Palestiniens 🇵🇸par pendaison.😱😭😭



Peines obligatoires. Pas de grâce. Pas d’appel. 90 jours pour exécuter.



Cela ne s’applique pas aux Israéliens.… pic.twitter.com/T4dbrtu1aa — Kamelia (@Elissamaiss) March 30, 2026

🚨🇮🇱🇵🇸 ALERTE INFO !!!!!



C’EST OFFICIEL : ISRAËL INSTAURE LA PEINE DE MORT POUR LES DÉTENUS PALESTINIENS 🤯



Les détenus palestiniens accusés de meurtre "terroriste" condamnés devront être exécutés par pendaison dans un délai de 90 jours après leur condamnation.



(Le Monde) pic.twitter.com/a2jQrVNNyz — Impact (@ImpactMediaFR) March 30, 2026

📺🇮🇱 EN DIRECT | Le ministre israélien Ben-Gvir arbore fièrement une broche en forme de nœud coulant pour promouvoir la peine de mort illégal par pendaison des détenus palestiniens.



« Avec l’aide de Dieu, la loi sur la peine de mort sera soumise au deuxième et au troisième… pic.twitter.com/z86JnOiOiQ — Focus (@FocusinfosFr) March 26, 2026