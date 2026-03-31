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Revue du web. Lions de l’Atlas: Noussair Mazraoui évoque un possible retrait du football pour se concentrer sur sa vie spirituelle

Le joueur de football marocain Noussair Mazraoui.

Revue du webLions de l’Atlas: Noussair Mazraoui évoque un possible retrait du football pour se concentrer sur sa vie spirituelle; Médias: Radio Mars se fait taper sur les doigts pour une insulte proférée à l’encontre de Brahim Diaz; Tennis: la performance du marocain Karim Bennani fait le buzz; Israël: le parlement vote une loi très controversée réinstaurant la peine de mort «contre les terroristes palestiniens»... Round-up.

Par La Rédaction
Le 31/03/2026 à 18h13

Lions de l’Atlas: Noussair Mazraoui évoque un possible retrait du football pour se concentrer sur sa vie spirituelle.

Médias: Radio Mars se fait taper sur les doigts pour une insulte proférée à l’encontre de Brahim Diaz.

Tennis: la performance du marocain Karim Bennani fait le buzz.

Israël: le parlement vote une loi très controversée réinstaurant la peine de mort «contre les terroristes palestiniens».

Par La Rédaction
Le 31/03/2026 à 18h13
#Maroc#Football#Lions de l'Atlas#Noussair Mazraoui#Radio Mars#Tennis#Karim Bennani#Israel#Palestine#Grand Prix Hassan II

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