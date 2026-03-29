Revue du web. Maroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas

Moment d'échange entre le sélectionneur Mohamed Ouahbi et Abde Ezzalzouli durant la rencontre face à l’Équateur. AFP or licensors

Maroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas.

🎙️🇲🇦 Mohamed Ouahbi :



« Je suis 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗔𝗜𝗧 de la performance. Nous avons peut-être 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗘𝗨𝗥.



Le plus important, c’est d’être prêts pour la Coupe du monde.



On va donner la 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘 à tout le monde afin de préparer une équipe solide. » pic.twitter.com/e5IbczuLXN — FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 27, 2026

Premier match de Ouahbi je sais que on est dans l’émotion très vite nous les marocains mais je tiens a rappeler qu’on joue pas contre n’importe qui pic.twitter.com/MQyUidTAU0 — Nabil ⭐️⭐️ (@nabss__34) March 27, 2026

Pour ceux qui ont l’habitude des 6-0 tranquilles et des victoires écrites à l’avance… bienvenue dans le vrai football. Là où les matchs amicaux servent à apprendre et surtout à se prendre des claques.



Bien joué Ouahbi 👍🏻

Keep working 👏🏻 — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) March 27, 2026

Conoce Ouahbi los problemas en salida de Ecuador, por eso le pone 4-4-2 con Ounahi a la altura de Saibari. No se rompe Marruecos salvo alguna presión de El Aynaoui, por eso Ecuador puede animarse a hacer pequeñas presiones altas para juntarse y recuperar. — Carlos Xavier Argüello (@CarlosXArguello) March 27, 2026

A estreia de Mohamed Ouahbi trouxe um Marrocos com uma estrutura de jogo semelhante a de Regragui, mas com a mudança fundamental de um ataque sem um 9 fixo e com muita movimentação dos 3 homens de frente (como era o Marrocos campeão sub-20).



No mais, um time que ainda busca a… pic.twitter.com/puJ3wc15Vh — Marcus Carvalho (@marcuscsete) March 27, 2026

Kénitra: un chauffeur de minibus mis KO par un collègue, les images font le tour de la toile.

Football: le Sénégal présente le trophée de la CAN 2025 à Paris malgré les mises en garde.

Déchu, le Sénégal présente le trophée de la CAN : "Ca pourrait être mal interprété par le jury du TAS"@framanardo au micro de @jhababou dans #OnRefaitLeMatch pic.twitter.com/KgVMliWwe0 — RTL France (@RTLFrance) March 28, 2026

Les Sénégalais 🇸🇳 viennent de nous offrir le plus beau cadeau.



Ils ont exhibé le trophée devant un commissaire de justice, des caméras et le monde entier.



Le dossier se construit tout seul. ⚖️🇲🇦 pic.twitter.com/3hKP9lQSON — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) March 28, 2026

Malgré le coup de pression juridique du Maroc, déclaré gagnant de la CAN après les incidents de la finale, les joueurs du Sénégal ont défilé avec le trophée de la compétition sur la pelouse du Stade de France avant leur match amical contre le Pérou.



➡️ https://t.co/3hx5LR5ZwL pic.twitter.com/bFlzXjozDU — L'Équipe (@lequipe) March 28, 2026

Si c’est ça la défense du Sénégal lors de l’audition du TAS on n’a même pas besoin d’envoyer d’avocats à Lausanne. Le Maroc va repartir avec le trophée.



Il se croit dans un procès Américain où l’opinion des médias influence la décision finale. https://t.co/UK8bkjj0C0 — Yacine Abeka (@AbekaYacine) March 26, 2026

⚽️🇲🇦🇸🇳 Un commissaire de justice sera présent cet après-midi au Stade de France.



Son objectif : constater officiellement la présentation du trophée de la CAN 2025 par le Sénégal, prévue vers 15h45, avant le match Sénégal – Pérou.



Le procès-verbal sera transmis à la Commission… pic.twitter.com/IVH6mkYulX — The News (@thenews_fr) March 28, 2026

Football: des internautes réclament l’exclusion de joueurs marocains ayant liké les célébrations sénégalaises sur Instagram.

Nos bénévoles Eliesse Ben Seghir et Oussama Targhalline ont 𝗔𝗜𝗠𝗘́ cette publication de Pape Gueye sur IG. 🇸🇳😳



𝗔̀ 𝗕𝗔𝗡𝗡𝗜𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗩𝗜𝗧𝗘 !!! pic.twitter.com/io7elLTAYx — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) March 28, 2026

Dites moi que c'est un fake ou un montage ...



C'est une HONTE @FRMFOFFICIEL vous êtes ok avec cette servitude ?



On a dépassé les limites du "del" c'est trop là pic.twitter.com/rxnFrCM3tr — TARIK_TALK ‏ (@Tarik_Talk) March 28, 2026

Les likeuses doivent impérativement dégager de cette équipe. On est sur un acte très grave sur lequel il n’y a aucune question à se poser. — SOCCER212 (@SCCR_212) March 29, 2026