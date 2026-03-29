Société

Revue du web. Maroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas

Moment d'échange entre le sélectionneur Mohamed Ouahbi et Abde Ezzalzouli durant la rencontre face à l’Équateur. AFP or licensors

Revue du webMaroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas; Kénitra: un chauffeur de minibus mis KO par un collègue, les images font le tour de la toile; Football: le Sénégal présente le trophée de la CAN 2025 à Paris malgré les mises en garde; Football: des internautes réclament l’exclusion de joueurs marocains ayant liké les célébrations sénégalaises sur Instagram... Round-up.

Par La Rédaction
Le 29/03/2026 à 17h59

Maroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas.

Kénitra: un chauffeur de minibus mis KO par un collègue, les images font le tour de la toile.

Football: le Sénégal présente le trophée de la CAN 2025 à Paris malgré les mises en garde.

Football: des internautes réclament l’exclusion de joueurs marocains ayant liké les célébrations sénégalaises sur Instagram.

Par La Rédaction
Le 29/03/2026 à 17h59
#Maroc#Maroc-Équateur#Lions de l'Atlas#Match amical#Madrid#Kénitra#Violence#Football#Sénégal#CAN 2025#Mohamed Ouahbi

LEs contenus liés

Société

Revue du web. 2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir

Société

Revue du web. Lions de l’Atlas: Rayane Bounida opte pour le Maroc après validation de son changement de nationalité sportive

Société

Revue du web. Un individu harcelant un touriste à Marrakech, les autorités réagissent

Société

Revue du web. Société: une pétition contre le GMT+1 largement relayée sur les réseaux sociaux

Articles les plus lus

1
Délais de paiement: attention, le fisc élargit son radar...ce qu’il faut faire avant le 31 mars
2
Sidi Boughaba: la réserve naturelle prise d’assaut avec le retour des beaux jours
3
Casablanca: un code couleur et un vaste chantier pour harmoniser les façades
4
CAN 2025: que risque la FSF en célébrant un titre retiré par la CAF?
5
Ce que cachent les récents changements à la tête des milices du Polisario
6
Affaire de la villa classée monument historique: son propriétaire démolisseur est un président d’arrondissement
7
États-Unis: le pôle DGSN-DGST «déterminant» dans le démantèlement d’un réseau narco-terroriste géant lié au régime Al-Assad
8
Le Maroc, frontière avancée de l’Europe industrielle
Revues de presse

Voir plus