Société

Revue du web. 2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir

Mohammed Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme.

Revue du web2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir; Cybercriminalité: 2M, Maroc Telecom et l’IRES cités dans une affaire présumée de chantage numérique; Israël: le porte parole de Netanyahu contraint à démissionner après avoir qualifié les juifs originaires du Maroc de «babouins»... Round-up.

Par La Rédaction
Le 27/03/2026 à 18h37

2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir

Cybercriminalité: 2M, Maroc Telecom et l’IRES cités dans une affaire présumée de chantage numérique

Israël: le porte-parole de Netanyahu contraint à démissionner après avoir qualifié les juifs originaires du Maroc de «babouins»

Par La Rédaction
Le 27/03/2026 à 18h37
#Politique#Maroc#Débat#2M#cybercriminalité#Israel#Benjamin Netanyahu#PPS

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