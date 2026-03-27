Revue du web. 2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir

2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir
Cybercriminalité: 2M, Maroc Telecom et l’IRES cités dans une affaire présumée de chantage numérique
🚨 Ransomware Alert 🚨— FalconFeeds.io (@FalconFeedsio) March 26, 2026
BASHE ransomware group has added 3 new victims to their dark web portal.
* 2M 🇲🇦
* Royal Institute of Strategic Studies 🇲🇦
* https://t.co/MfNJIOIRJZ 🇸🇰 pic.twitter.com/TeVAvmXSzb
🚨 Ransomware Alert : 🇲🇦— FalconFeeds.io (@FalconFeedsio) March 26, 2026
Maroc Telecom (https://t.co/wSfT9wuhAR), a Morocco-based Network & Telecommunications company, has reportedly fallen victim to Bashe Ransomware.
NB: The group intends to publish it within 1-2 days.
🔎 Key Details:
👥 Threat Actor: Bashe
📅 Reported on:… pic.twitter.com/hYsjvV9GIJ
Israël: le porte-parole de Netanyahu contraint à démissionner après avoir qualifié les juifs originaires du Maroc de «babouins»
🇲🇦🇮🇱 Le porte-parole de Netanyahu traite des élus israéliens d’origine marocaine de « babouins » et de « Marocains attardés ».— The News (@thenews_fr) March 25, 2026
Ziv Agmon a démissionné ce mercredi 25 mars 2026 après la diffusion d’enregistrements privés contenant les propos racistes suivants : « Nous savons d’où… pic.twitter.com/fdGcepr2AK
A leaked audio recording attributed to Netanyahu’s spokesperson and chief of staff, “Ziv Agmon,” has sparked a political storm in Israel:— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 24, 2026
▪️ Agmon launches a sweeping attack on Netanyahu, his wife Sara, his son, the government, and the Likud party.
▪️ He says Netanyahu is… https://t.co/tFUzZQxmpD
Le porte-parole de #Netanyahu, Ziv Agmon, a démissionné après la fuite de conversations privées dans lesquelles il qualifiait son patron de "meurtrier", évoquait sa responsabilité dans l'échec du 7 octobre et tenait des propos racistes envers des députés juifs (#Mizrahim). pic.twitter.com/Oqo7hQSlUe— Nouvelle Aube - Yeni Şafak Français (@nouvelleaubefr) March 26, 2026
🔴 ALERTE | 🇮🇱— Clair. (@Clair_officiel) March 26, 2026
Le porte-parole du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, Ziv Agmon, a annoncé sa démission de son poste, 24 heures après la publication de fuites.
Ces dernières contiennent de vives critiques visant Netanyahu et sa famille, ainsi que des propos… pic.twitter.com/4LoJhkfdJM
26 Mars 2026— SPREX64 (@SPREX64) March 26, 2026
Des propos racistes attribués à Ziv Agmon visent des responsables mizrahim du Likoud. 😅
L’affaire ravive les tensions historiques entre juifs ashkénazes et mizrahim en Israël. Une forte pression politique s’exerce pour obtenir son éviction et une réaction de… pic.twitter.com/eBdOp6IrD5