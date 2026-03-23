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Revue du web. Beni Mellal: un orage violent provoque des inondations et emporte une tente caïdale dans des images virales

Une vue panoramique de Beni Mellal. (Le360)

Revue du webBeni Mellal: un orage violent provoque des inondations et emporte une tente caïdale dans des images virales; Football: battu par l’Olympic Safi, le Wydad doit changer d’entraîneur; France: décès de l’ancien premier ministre Lionel Jospin; Angleterre: une vague de méningite inquiète la population estudiantine... Round-up.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 18h00

Beni Mellal: un orage violent provoque des inondations et emporte une tente caïdale dans des images virales.

Football: battu par l’Olympic Safi, le Wydad doit changer d’entraîneur…

France: décès de l’ancien premier ministre Lionel Jospin.

Angleterre: une vague de méningite inquiète la population estudiantine.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 18h00
#Football#Wydad#Beni Mellal#France#Lionel Jospin#Angleterre

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