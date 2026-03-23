Revue du web. Beni Mellal: un orage violent provoque des inondations et emporte une tente caïdale dans des images virales

Beni Mellal: un orage violent provoque des inondations et emporte une tente caïdale dans des images virales.
Football: battu par l’Olympic Safi, le Wydad doit changer d’entraîneur…
France: décès de l’ancien premier ministre Lionel Jospin.
Lionel Jospin est un grand destin français : Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, ministre de l’Education nationale, Premier ministre, membre du Conseil Constitutionnel. Par sa rigueur, son courage et son idéal de progrès, il incarnait une haute idée de la République. pic.twitter.com/UMjCO0uBqF— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 23, 2026
J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la…— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 23, 2026
Lionel Jospin était un adversaire politique dont nous avons combattu la politique lorsqu’il était Premier ministre. Il n’en reste pas moins qu’il était également un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002 de dénoncer le…— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 23, 2026
Lionel Jospin nous a quitté.— Manuel Bompard (@mbompard) March 23, 2026
Pour ma génération, c'est la dernière apparition d'un homme de gauche au pouvoir prenant des mesures radicales comme les 35 heures.
Avec la France Insoumise, nous ferons mieux sans nous effrayer des difficultés.
Lionel Jospin nous a quittés.— Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 23, 2026
Homme d’État, sincèrement attaché à la France et à la République, il a incarné la droiture et le force des convictions.
Il a été le visage d’une gauche qui ne transige pas avec ses valeurs.
Le visage de la politique de la parole donnée, celle…
Angleterre: une vague de méningite inquiète la population estudiantine.
⚠️A propos de la méningite— ummjuneyd (@ilmscan) March 22, 2026
En Angleterre,les cas de méningite diminuent, les autorités sanitaires ont révélés que certaines personnes avaient été diagnostiquées à tort comme atteintes de la maladie#medecine https://t.co/x7usARewXs
Hier je vous avais parlé de l'épidémie de méningite en Angleterre ...— Junebobe 🥼👽🥼👀 (@DominiqueJouin) March 22, 2026
Lui aussi en parle .. pic.twitter.com/S3v1TE6Ei1
🚨🚨🚨🚨🚨— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) March 22, 2026
L'université du Kent, en Angleterre, a annoncé qu'une épidémie de méningite invasive se propageait et que le nombre de cas était passé à 34. pic.twitter.com/1S61BojcpI
🤒 RMC Santé - Après plusieurs décès récents en Angleterre et des centaines d’adolescents mis sous antibiotiques liés à des cas de méningite, l’inquiétude remonte.— RMC (@RMCInfo) March 19, 2026
🥼 C’est quoi une méningite doc @guedj_aurel ?#LeMorningRMC pic.twitter.com/7A3rche2SZ
🔴🦠 ALERTE INFO l Dans la Manche, une salariée de l'entreprise d'Orano La Hague meurt de la méningite.— - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) March 20, 2026
Cette contamination intervient dans un contexte d'épidémie en Angleterre où 27 cas, dont deux mortels, ont été recensés.
La victime est décédée à l'hôpital de Cherbourg jeudi… pic.twitter.com/LkBaVE2U4y