Revue du web. Lions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux

Lions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux.
Première liste de Ouahbi— Morocco Data 🔎⭐️⭐️ (@moroccodata) March 19, 2026
Beaucoup attendaient Ayyoub BOUADDI…
Au final c’est Issa DIOP qui apparaît. #dimamaghrib pic.twitter.com/omdz3NvcYn
🇲🇦 Mohamed Ouahbi sur la sélection de Rabie Hrimat :— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) March 19, 2026
« On a fait une évaluation objective. Rabie est quelqu’un de très performant en club et depuis un moment. C’est un poste dont on a besoin, avec un profil intéressant, capable de bien jouer sous pression. » 💬 pic.twitter.com/cqvKsiRtd4
🎙️ | Mohamed Ouahbi 🇲🇦 évoque Pitarch :— Zone FRMF 🇲🇦 (@ZoneFRMF) March 19, 2026
Le dossier de Thiago Pitarch est le même que celui de Bouaddi ce sont deux très jeunes joueurs qui connaissent le projet du Maroc. Laissons-leur le temps.
➖ @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/zFEvpyOjLn
🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨𝗫 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗’𝗔𝗙𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗢𝗨𝗔𝗛𝗕𝗜 !!!! 🇲🇦👋 👑— BeFootball (@_BeFootball) March 19, 2026
❌ Ayyoub Bouaddi
✅ Issa Diop
✅ Samir El Mourabet
✅ Gessime Yassine
✅ Yassir Zabiri pic.twitter.com/8KFFO7ZRZ2
🎙️Mohamed Ouahbi :— FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 19, 2026
« Issa Diop a toujours été honnête. Il a toujours dit qu’il ne voulait pas être un 𝗢𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘. Il aime les trois pays, mais c’est un profil important... On va l’accueillir à bras ouverts. » 🇲🇦👀 pic.twitter.com/Ta4mLVf9C1
Justice: le député Driss Radi condamné à 4 ans de prison ferme pour faux et usages de faux.
France: le chanteur Patrick Bruel accusé de multiples agressions sexuelles.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles par 8 femmes, dont une mineure à l’époque, entre 1992 et 2019. Deux plaintes ont été déposées pour viol et tentative de viol. Le chanteur dément toute violence et contrainte (Mediapart). pic.twitter.com/ueCi0YBti0— Cerfia (@CerfiaFR) March 18, 2026
Deux plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel, révèle Mediapart. L'une pour viol, l'autre pour tentative de viol.— RTL France (@RTLFrance) March 18, 2026
Les explications de @Cindy_Hubert au micro d'Anne-Sophie Lapix dans #RTLSoir pic.twitter.com/fs4g2Xkz7U
🤯 La comédienne et fille d’Alexandra Lamy Chloé Jouannet réagit aux accusations de violences sexuelles de 8 femmes à l’encontre de Patrick Bruel ‼️— Le Zapp People (@LeZapp_People) March 18, 2026
Elle a relayé l’article dans une story Instagram accompagné du mot « Enfin » ⬇️ pic.twitter.com/MYYmFUaBg4