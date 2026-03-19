Revue du web. Lions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux

🇲🇦 Mohamed Ouahbi sur la sélection de Rabie Hrimat :



« On a fait une évaluation objective. Rabie est quelqu’un de très performant en club et depuis un moment. C’est un poste dont on a besoin, avec un profil intéressant, capable de bien jouer sous pression. » 💬 pic.twitter.com/cqvKsiRtd4