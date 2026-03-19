Société

Revue du web. Lions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux

Mohamed Ouahbi, sélectionneur des Lions de L'Atlas, lors de la conférence de presse du 19 mars 2026 (K.Essalak/Le360).

Revue du webLions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux; Justice: le député Driss Radi condamné à 4 ans de prison ferme pour faux et usages de faux; France: le chanteur Patrick Bruel accusé de multiples agressions sexuelles... Round-up.

Par La Rédaction
Le 19/03/2026 à 19h30

Lions de l’Atlas: Mohamed Ouahbi annonce sa toute première liste de joueurs pour les prochains matchs amicaux.

Justice: le député Driss Radi condamné à 4 ans de prison ferme pour faux et usages de faux.

France: le chanteur Patrick Bruel accusé de multiples agressions sexuelles.

Par La Rédaction
Le 19/03/2026 à 19h30
#Football#Lions de l'Atlas#matchs amicaux#Mohamed Ouahbi#Justice#Driss Radi#Prison#France#Patrick Bruel#agressions sexuelles

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