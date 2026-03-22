Revue du web. CAN 1976: L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc

CAN 1976: L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc
Dites vous que l’agenda anti-Maroc du journal @lequipe est tellement grossier qu'ils ont repris cette fake news qui vient d’être crée sur Twitter à propos de notre victoire à la CAN 1976 🤣🤣🤣 ils ont tellement honte de rien mais leurs larmes de pro-polisario sont SUCCULENTES https://t.co/92v9Qk6A8W pic.twitter.com/mZUgTUSBFK— Le Poursuivi 🇲🇦🇵🇸 New adepte du Regraguisme (@LePoursuiviEndC) March 19, 2026
LA VÉRITÉ SUR MAROC-GUINÉE 1976 : ARRÊTEZ DE MENTIR !— Hatim el mourabit 🇲🇦 (@HatimelMourabit) January 31, 2026
On voit circuler une vidéo ridicule où une dame sur un plateau français prétend qu’en 1976, le Maroc aurait "menacé de se retirer" du terrain après le but de la Guinée avant de revenir pour égaliser. C’est une insulte à… pic.twitter.com/nQphsx96MY
🇸🇳 🇲🇦— Zack GHENNAM 👨⚕️🩺 (@zack2nice) March 21, 2026
Si le TAS donne raison au Maroc en invoquant les articles 82 et 84, qui interdisent à une équipe de quitter le terrain sous peine de sanction, il ouvre une jurisprudence ingérable.
Toute équipe battue pourra exiger la victoire sur tapis vert en s’appuyant sur ce précédent.… pic.twitter.com/G6McBU6Ysf
🚨🇲🇦— Maroc • Infos & News (@MarocInsights) March 22, 2026
مقال مضلل من “ليكيب” كيحاول يروج أن المغرب انسحب من CAN 1976 ❌
الحقيقة؟
📌 المغرب احتج فعلاً على قرار تحكيمي،
📌 خرج اللاعبون مؤقتاً، لكن رجعوا وكملوا المباراة
📌 وتعادلوا وربحوا اللقب 🇲🇦🏆
المغاربة رجعوا للأرشيف ديال نفس الجريدة وفضحو التناقض 👀
والمقال… تحيد بلا حتى… pic.twitter.com/4UAoysvozU
Le Maroc a-t-il quitté le terrain lors de la CAN 1976 ? Un joueur guinéen rétablit la vérité https://t.co/57v25m5f5Y— Alioune Tine (@aliounetine16) March 21, 2026
Settat: ouverture d’une enquête suite au décès d’un fonctionnaire de police
Casablanca: les autorités démolissent en partie le très célèbre club “Paradise”