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Revue du web. CAN 1976: L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc

L'équipe nationale championne d'Afrique 1976

Revue du webCAN 1976: Le journal L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc; Settat: ouverture d’une enquête suite au décès d’un fonctionnaire de police; Casablanca: les autorités démolissent en partie le très célèbre club “Paradise”; Légende du cinéma et de la télévision américaine, l’acteur Chuck Norris s’est éteint. Round-up.

Par La Rédaction
Le 22/03/2026 à 18h02

CAN 1976: L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc

Settat: ouverture d’une enquête suite au décès d’un fonctionnaire de police

Casablanca: les autorités démolissent en partie le très célèbre club “Paradise”

Par La Rédaction
Le 22/03/2026 à 18h02
#Football#CAN#CAN 1976#L'Equipe#Fake news#Settat#police#décès#Enquête#Casablanca#Paradise#Démolition#cinéma#Télévision#Acteur#Chuck Norris

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