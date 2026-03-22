Revue du web. CAN 1976: L’Équipe relaie une fake news sur le sacre du Maroc

LA VÉRITÉ SUR MAROC-GUINÉE 1976 : ARRÊTEZ DE MENTIR !

​On voit circuler une vidéo ridicule où une dame sur un plateau français prétend qu’en 1976, le Maroc aurait "menacé de se retirer" du terrain après le but de la Guinée avant de revenir pour égaliser. C’est une insulte à… pic.twitter.com/nQphsx96MY