Revue du web. Arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée

Justice: arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée.
Société: nouvelle hausse du carburant au Maroc dans un contexte de guerre au Moyen-Orient.
USA: la légende du golf Tiger Woods accusé de conduite sous influence. Il a été mis en garde à vue.
France: l’affaire de viol dont est accusé Saad Lamjarred prend un tournant avec la tentative d’extorsion orchestrée par l’entourage de la plaignante. Cette nouvelle affaire parallèle n’a pas encore été jugée.