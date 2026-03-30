Revue du web. Arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée

Justice: arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée.

Société: nouvelle hausse du carburant au Maroc dans un contexte de guerre au Moyen-Orient.

USA: la légende du golf Tiger Woods accusé de conduite sous influence. Il a été mis en garde à vue.

BREAKING: Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida. pic.twitter.com/FVEcrntW33 — Brian Allen (@allenanalysis) March 27, 2026

Tiger Woods was seen leaving jail after being charged with a DUI.



(📸: Christopher Oquendo & Joe Raedle / Getty Images) pic.twitter.com/5GX7arfJ4a — FearBuck (@FearedBuck) March 28, 2026

🚨 TIGER WOODS DUI MUGSHOTS — SOMETHING ISN’T RIGHT



Both times:



• Arrested for DUI

• Blew 0.00



Same story.

Nine years apart.



Look at his eyes.



What do you see? pic.twitter.com/x5asOw24ES — HustleBitch (@HustleBitch_) March 28, 2026

🚨📸🐅 #PHOTOS — The Martin County Sheriff's Office has released more photos from Tiger Woods roll over crash today. @TWlegion pic.twitter.com/f3bSI2R98s — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 27, 2026

🚨🇺🇸 DERNIÈRE MINUTE : La photo de garde à vue de Tiger Woods a été publiée après son arrestation pour DUI — résultat de l’alcootest : 0,00



• Deuxième DUI

• Troisième accident

• Toujours arrêté pour DUI

• Refus de tests supplémentaires



Aucune trace d’alcool, mais il reste… pic.twitter.com/KjhWPijOPS — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 28, 2026

France: l’affaire de viol dont est accusé Saad Lamjarred prend un tournant avec la tentative d’extorsion orchestrée par l’entourage de la plaignante. Cette nouvelle affaire parallèle n’a pas encore été jugée.

🔴✅🇫🇷⚖️ FLASH

Laura Prioul, qui avait accusé le chanteur marocain Saad Lamjarred de viol, a été condamnée ce vendredi 27 mars par le tribunal correctionnel de Paris. Le jugement, rendu public samedi, lui inflige une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et une amende de 23… pic.twitter.com/n348As7AAt — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) March 30, 2026

ALLO @tetedefleur @psyaumaroc



Officielement, le parquet a requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 euros à l'encontre de Laura Prioul, tandis que sa mère encourt une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 euros https://t.co/rhWhaTTbyo — nothingness (@noothingness123) March 27, 2026

Voilà mesdames monsieurs Laura Prioul qui avait accuser le chanteur marocain #saadlamjarred, hier Laura comparaitdevant le tribunal correctionnel à Paris elle est accusée d'avoir reclamé 3000000€ avec 5 personnes d'autres pour retirer ses accusations, une bande bye bye Laura 👋🏻 pic.twitter.com/cS5vLwokty — Dr Hala (@lamsaabi) March 25, 2026

عاجل | في قضية ابتزاز Saad Lamjarred:



أصدرت محكمة فرنسية حكمها في ملف ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث قضت بإدانة المتهمة الرئيسية بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو.

كما حكمت المحكمة على والدة المتهمة بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف… pic.twitter.com/I1lMXlTbOl — Mahdi Baladi (@MahdiBaladi) March 29, 2026

'la justice triomphera'



Officiellement le parquet de Paris a requis le vendredi , un an de prison et 20 000€ d’amende contre elle, ainsi que des peines de prison pour cinq autres personnes pour formation de bande organisée et extorsion visant Saad Lamjarred pic.twitter.com/gjPtXuS2Dm — nothingness (@noothingness123) March 29, 2026