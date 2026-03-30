Société

Revue du web. Arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée

Reda Hajhouj, ancien joueur du Wydad de Casablanca. DR

Revue du webJustice: arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée; Société: nouvelle hausse du carburant au Maroc dans un contexte de guerre au Moyen-Orient; USA: la légende du golf Tiger Woods accusé de conduite sous influence. Il a été mis en garde à vue; France: l’affaire de viol dont est accusé Saad Lamjarred prend un tournant avec la tentative d’extorsion orchestrée par l’entourage de la plaignante... Round-up.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 18h09

Justice: arrestation de l’ancien joueur du Wydad, Reda Hajhouj, pour activités criminelles en bande organisée.

Société: nouvelle hausse du carburant au Maroc dans un contexte de guerre au Moyen-Orient.

USA: la légende du golf Tiger Woods accusé de conduite sous influence. Il a été mis en garde à vue.

France: l’affaire de viol dont est accusé Saad Lamjarred prend un tournant avec la tentative d’extorsion orchestrée par l’entourage de la plaignante. Cette nouvelle affaire parallèle n’a pas encore été jugée.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 18h09
#Justice#Wydad de Casablanca#bande criminelle#Carburant#Moyen-Orient#hausse des prix#Saad Lamjarred

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Maroc-Équateur: premier match de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas

Société

Revue du web. 2M: le passage du secrétaire général du PPS dans une émission-débat fait réagir

Société

Revue du web. Lions de l’Atlas: Rayane Bounida opte pour le Maroc après validation de son changement de nationalité sportive

Société

Revue du web. Un individu harcelant un touriste à Marrakech, les autorités réagissent

Articles les plus lus

1
Al Massira à 33% de remplissage: le bassin de l’Oum Er-Rbia reprend des couleurs
2
Le cas Dati
3
Délais de paiement: attention, le fisc élargit son radar...ce qu’il faut faire avant le 31 mars
4
Sidi Boughaba: la réserve naturelle prise d’assaut avec le retour des beaux jours
5
Plus de 15 DH le kilo: les dessous de la flambée du prix de l’oignon
6
Les Marocains, deuxièmes bénéficiaires de la citoyenneté européenne
7
Casablanca: un code couleur et un vaste chantier pour harmoniser les façades
8
CAN 2025: que risque la FSF en célébrant un titre retiré par la CAF?
Revues de presse

Voir plus