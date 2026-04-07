Revue du web. Justice: démantèlement d’une cellule terroriste de six membres opérant dans plusieurs villes du Royaume

Justice: démantèlement d’une cellule terroriste de six membres opérant dans plusieurs villes du Royaume

France: diffusée sur le service public, une émission à charge contre le Maroc tourne au fiasco

اعتمد الوثائقيJe t’aime moi non plus: France-Maroc الذي بثته قناة France 5 على سردية انتقائية تعيد إنتاج نفس الأطروحات المستهلكة، مع تركيز واضح على إبراز التوترات بشكل يخدم صورة مشوهة عن المغرب، بدل تقديم قراءة متوازنة للوقائع. ولم يكن توقيت بث هذا العمل بريئا بل جاء في سياق دقيق pic.twitter.com/U1DXW2yodR — redouane taibi (@redouanetaibi8) April 6, 2026

🚨🚨 الدعاية الخبيثة ⬇️⬇️

بثّت قناة France 5 الوثائقي المعنون Je t’aime moi non plus: France‑Maroc، والذي اعتمد على سردية موجهة تُبرز التوترات بين المغرب وفرنسا بطريقة تميل إلى تشويه صورة الرباط بدل تقديم تحليل متوازن وموضوعي. pic.twitter.com/uhDD6blC51 — Ilham Sbaai (@Ilhamsbaai) April 6, 2026

🔴La narration de France 5 face à la réalité stratégique du partenariat Maroc-France🔴



L’annonce d’une visite imminente de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en France semble avoir réveillé les vieux démons d’une certaine « Deep State » française, visiblement indisposée par le… pic.twitter.com/JAUuvyzFR2 — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) April 6, 2026

بيان توضيحي حول الوثائقي Je t’aime moi non plus: France-Maroc



الصادر عن قناة France 5



أولا: طبيعة الوثائقي



العمل الذي قدمته القناة الفرنسية لم يكن وثائقيا بالمعايير المهنية، بل محاولة دعائية لتجميع ملفات متباينة داخل سردية واحدة هدفها الإيحاء بأن #المغرب يمارس الابتزاز والضغط… pic.twitter.com/Ve7hrFQrWd — Talbi ghazi Ghazi (@ghazi_talb) April 6, 2026

Le documentaire diffusé par France 5, "Je t’aime France-Maroc, moi non plus", voulait décrypter une relation complexe, mais il finit surtout par mettre en évidence une réalité difficile à contourner : le #Maroc s’impose, à chaque fois, comme un acteur incontournable 🇲🇦👏



Dès… pic.twitter.com/FSi2Rte5SU — Nassima Elyazidi 🪶 (@nasima_elyazidi) April 6, 2026

Aérospatiale: la mission Artemis II dévoile la face cachée de la Lune

Nouvel aperçu de la Lune 🌑



Pour la première fois depuis des décennies, l’équipage d’Artemis II contemple de ses propres yeux la face cachée de la Lune. pic.twitter.com/8LOiGG9mJq — SHADES (@ShadesFrance) April 6, 2026

Artemis 2

Quand Orion a survolé la Lune (de notre point de vue), il se retrouve du côté de sa face cachée.

C’est à ce moment que la Lune bloque les signaux radio, en découle un silence radio pendant 40 à 50 minutes. 📡



Les astronautes de la mission Artemis II sont les premiers… pic.twitter.com/mOFLjL85wn — Pierre Nerval (@PNerval) April 7, 2026

Amazing!

Artemis : survol et "promenade" orbitale autour de la Lune sans alunissage, une phase cachée jamais observée auparavant.



Voyage-retour vers la Terre



Artemis II boucle un voyage record autour de la Lune, avec des images de la face cachée et une éclipse solaire totale. pic.twitter.com/MYTJq6pADt — RezoNòdwès (@rezo_nodwes) April 7, 2026

ALERTE - La communication vient d'être perdue avec les astronautes de la mission Artemis II qui passent en ce moment derrière la face cachée de la Lune. Black-out de 40 minutes.

Dernières images : la Terre se couche à l'horizon lunaire. pic.twitter.com/v4jszlRESe — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 6, 2026

🚨: La mission ARTEMIS II a immortalisé une vue panoramique rarissime du BASSIN ORIENTAL.

Cette perspective inédite dévoile l'intégralité de la formation géologique depuis l'ORBITE LUNAIRE.

Une observation scientifique exceptionnelle obtenue lors du passage du vaisseau spatial. pic.twitter.com/CqfmQu9yrp — Neural Space (@NeuralSpace_) April 5, 2026

L’Égypte réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

🇪🇬🇲🇦 L'Egypte a annoncé aujourd'hui son soutien à la dernière resolution de l'ONU concernant le Sahara, qui place l'autonomie au centre des negociations pic.twitter.com/ttsnvXWAx0 — Jaf (@Jafkech) April 6, 2026

🇲🇦🇪🇬#INSOLITE| Censé s’entretenir avec le gouvernement égyptien, Nasser Bourita finit baladé dans un souk caïrote 🇪🇬 par le MAE égyptien. pic.twitter.com/WJEpklGEp4 — Morocco Intel (@MoroccoIntel) April 6, 2026

Aïe celle ci va faire mal aux voisins 🇩🇿



🇲🇦🇪🇬 Rabat et Le Caire scellent une nouvelle étape de solidarité fraternelle et de convergence stratégique.



En plus de son soutien ferme à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, l’Égypte considère… pic.twitter.com/6MSU2TwKBR — PhDounia 🎓 (@PhDounia) April 6, 2026

Procès verbal de la Première session du Comité de coordination et de suivi 🇲🇦🇪🇬 :L’Égypte salue le rôle de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne ainsi que les Initiatives Royales africaines pic.twitter.com/sJFY8S2RGj — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 6, 2026