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Revue du web. Justice: démantèlement d’une cellule terroriste de six membres opérant dans plusieurs villes du Royaume

Lors d'un démantèlement d'une cellule terroriste à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Revue du webJustice: démantèlement d’une cellule terroriste de six membres opérant dans plusieurs villes du Royaume; France: diffusée sur le service public, une émission à charge contre le Maroc tourne au fiasco; Aérospatiale: la mission Artemis II dévoile la face cachée de la lune; L’Égypte réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara... Round-up.

Par La Rédaction
Le 07/04/2026 à 18h01

Justice: démantèlement d’une cellule terroriste de six membres opérant dans plusieurs villes du Royaume

France: diffusée sur le service public, une émission à charge contre le Maroc tourne au fiasco

Aérospatiale: la mission Artemis II dévoile la face cachée de la Lune

L’Égypte réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Par La Rédaction
Le 07/04/2026 à 18h01
#Maroc#Justice#Terrorisme#France#Maroc-France#Aerospace#Artemis II#Maroc-Egypte#Sahara

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