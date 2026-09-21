Retour à l’heure GMT: ce qui change réellement pour les Marocains au quotidien

Des salariés au travail dans un centre d’appels au Maroc.

Le passage à l’heure GMT ne se résume pas à une simple modification des horloges. Derrière ce décalage d’une heure se posent des questions très concrètes d’organisation, qu’il s’agisse des trajets domicile-travail, des horaires scolaires ou de l’adaptation de certains secteurs économiques. Les réactions recueillies auprès d’une experte du tourisme et d’un ancien diplomate illustrent deux lectures différentes d’un changement qui continue de susciter le débat.

Pour le secteur touristique, le retour à l’heure GMT peut ouvrir de nouvelles marges de manœuvre plutôt que créer une contrainte.

Le Dr Fadwa Chbani Idrissi, experte en tourisme, estime que la faible différence horaire avec les principaux marchés émetteurs européens limite les effets sur les voyageurs. «L’écart horaire avec l’Europe reste minime et ne devrait pas perturber de manière significative le rythme biologique des voyageurs», explique-t-elle.

Son analyse dépasse la seule question des fuseaux horaires. La stabilité de l’heure pourrait, selon elle, faciliter l’organisation des vols et des programmes touristiques en réduisant les ajustements liés aux changements d’heure saisonniers, notamment autour du Ramadan.

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Le rythme naturel de la journée pourrait également modifier certaines habitudes de consommation touristique. «En hiver, le lever du soleil plus tôt peut favoriser les excursions matinales et les activités de plein air», souligne-t-elle, même si les soirées deviennent plus courtes.

Le changement d’heure pourrait également avoir une dimension commerciale.

Le Dr Chbani Idrissi estime que cette évolution peut encourager les opérateurs à renforcer leur présence auprès des clientèles britannique, irlandaise et américaine, tout en consolidant les marchés européens déjà établis. Elle invite également les professionnels à adapter les horaires des activités et des services hôteliers afin d’améliorer le confort des visiteurs.

La dimension énergétique entre aussi dans son raisonnement. Selon elle, une meilleure adéquation entre les horaires d’activité et les conditions climatiques pourrait favoriser une gestion plus efficace des ressources, à condition que les acteurs du secteur anticipent ces ajustements.

«L’essentiel est d’anticiper et de mobiliser les acteurs du tourisme pour transformer cette évolution en une véritable opportunité d’adaptation et d’innovation», résume-t-elle.

Un débat qui touche surtout l’organisation familiale

L’impact du changement d’heure ne se limite pas aux entreprises. Les discussions les plus vives concernent souvent les familles confrontées aux horaires scolaires et professionnels.

Hassan Hami, ancien diplomate, relativise toutefois la portée réelle de cette modification. «Le réveil et le sommeil sont une question psychologique», affirme-t-il, estimant que l’adaptation reste la principale réponse à ce type de changement.

Son analyse distingue plusieurs réalités sociales. Les fonctionnaires et les salariés de bureau, explique-t-il, sont souvent les plus concernés par les difficultés liées au dépôt des enfants à l’école avant de rejoindre leur lieu de travail. À l’inverse, il observe que les travailleurs habitués à commencer leur journée très tôt s’accommodent généralement plus facilement de ces ajustements.

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Au-delà de l’organisation quotidienne, la question de la sécurité apparaît également dans le débat.

Hassan Hami évoque la situation des personnes qui effectuent leurs déplacements tôt le matin sans véhicule personnel et qui peuvent se sentir davantage exposées lorsqu’elles circulent avant le lever du jour. Il considère néanmoins que cet argument ne suffit pas, selon lui, à expliquer l’ensemble des contestations suscitées par le changement d’heure.

Son constat reste pragmatique: certains métiers fonctionnent en continu, indépendamment des fuseaux horaires. «Ceux-là travaillent 24 heures sur 24 et ne voient pas de différence dans leur quotidien», observe-t-il.

Les deux témoignages convergent finalement sur un point: le changement d’heure ne produit pas les mêmes effets selon les secteurs d’activité et les modes de vie.