Rabat: les parkings souterrains du quartier de l’Océan prennent forme à grands pas

Jamais, disent les riverains, ce quartier n’avait bénéficié d’une attention aussi particulière, en matière de mise à niveau de ses infrastructures de base. La ville de Rabat est en passe de finaliser, entre autres, deux parkings souterrains situés en plein cœur de ce quartier renommé. Ces ouvrages, dont la réalisation a été confiée à la société de développement local Rabat Aménagement, représentent un investissement total de 50 millions de dirhams.

Ces nouvelles infrastructures porteront à sept le nombre de parkings souterrains dans le centre-ville de Rabat, auxquels s’ajoutent les deux parkings déjà opérationnels construits par le secteur privé dans le quartier de l’Agdal.

Outre la construction de ces parkings, les autorités locales ont décidé d’aménager une large rue piétonnière dans le quartier de l’Océan, où la circulation des véhicules sera désormais interdite. Cette artère, connue sous le nom de «Rue de Bruxelles», s’étend de l’ancienne église et du marché jusqu’à l’avenue de la Résistance. Les aménagements prévus visent à transformer cet espace en un lieu convivial, avec des cafés et restaurants modernes bordant ses deux côtés. Une allée centrale sera exclusivement réservée aux piétons, offrant un cadre agréable et sécurisé pour les résidents et visiteurs.

Les travaux avancent à grands pas, comme l’a constaté Le360 sur place. Par ailleurs, les autorités locales ont récemment exigé que les nombreux ateliers de mécanique installés dans le quartier libèrent les lieux ou se reconvertissent dans des activités conformes à la vocation strictement résidentielle du quartier de l’Océan. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de préserver l’identité résidentielle et le cadre de vie de ce quartier historique, en accord avec les orientations de la municipalité.