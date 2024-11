Casablanca: voici à quoi ressemble le parking souterrain du Triangle des Hôtels

Bonne nouvelle pour les automobilistes casablancais. Le parking du Triangle des Hôtels vient officiellement d’ouvrir ce samedi 30 novembre. Avec ses 16.000 m2 répartis sur deux niveaux souterrains, cet espace moderne, conçu par l’architecte Anass Amazirh, est situé dans un emplacement stratégique à proximité du réseau du tramway et de la gare de Casa Port. Réalisé en un temps record de 9 mois, il a été pensé pour garantir fluidité, sécurité et confort aux usagers.

Ce projet, fruit d’un investissement de 180 millions de dirhams, propose 551 places de stationnement, accessibles grâce à deux entrées et deux sorties. «Nous avons optimisé la circulation et la clarté de l’espace afin de garantir une cohabitation harmonieuse entre piétons et véhicules, en évitant tout point de conflit», explique Anass Amazirh dans une déclaration pour Le360.

Les défis techniques ont été nombreux. Les travaux, menés à 9 mètres de profondeur, avoisinaient des bâtiments hauts de 16 étages.

L’infrastructure se distingue, par ailleurs, par son design soigné: des poteaux aux formes esthétiques, des couleurs harmonieuses et un éclairage répondant aux normes internationales assurent un environnement agréable et sécurisé. À cela s’ajoutent des équipements de pointe comme des systèmes de signalisation modernes et des caméras de surveillance, ainsi que 10 bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les tarifs varieront entre 5 et 40 dirhams selon la durée de stationnement. Pour les usagers réguliers, des abonnements mensuels seront proposés, à des prix compris entre 300 et 500 dirhams.

Deux autres parkings souterrains verront bientôt le jour. Le premier sur le boulevard Roudani devrait être achevé en mars 2025, tandis que le second, situé derrière l’hôtel Hyatt Regency, est programmé pour juin 2025.

