Parking souterrain de Casa-Anfa: les travaux de réalisation ont atteint 80%

Les travaux de réalisation du grand parking souterrain se sont achevés à 80% et devraient se terminer dans les deux prochains mois. C’est ce que déclare Ossman Aqil, directeur du Pôle des réalisations à l’Agence d’urbanisation et de développement Anfa (AUDA), affiliée à la Caisse de dépôt et de gestion, interrogé par Le360.

Ce parking, le plus grand du Maroc, s’étend sur une superficie d’environ 46.000 mètres carrés et comprend deux niveaux pouvant accueillir 1.500 véhicules. Parmi ces places, 50 sont réservées aux voitures électriques, 30 aux personnes à mobilité réduite et 20 pour les vélos.

Le projet inclut également une aire de loisirs de 2,5 hectares, avec un jardin, une promenade piétonne, un restaurant et divers équipements.

Ossman Aqil a précisé que le coût estimé du parking est d’environ 200 millions de dirhams, tandis que l’aménagement de l’aire de loisirs est estimé à 20 millions de dirhams.

Le directeur du Pôle des réalisations de l’AUDA a estimé que les travaux du parking se termineront fin décembre 2024. L’aménagement de l’aire de loisirs débutera ensuite au début de 2025, pour une fin prévue à la mi-année.

Ce parking devrait contribuer à fluidifier le trafic et à améliorer les conditions de stationnement dans le pôle urbain Casablanca-Anfa.