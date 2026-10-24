Société

Province de Chefchaouen: les Canadair mobilisés pour maîtriser un feu de forêt

Des avions Canadair des Forces armées royales dans la région de Chefchaouen (S.Kadry/Le360).

Un incendie de forêt, dont les causes restent inconnues, a mobilisé ce samedi 24 octobre, d’importants moyens terrestres et aériens dans la zone de Dar Akoubâa, près du barrage de Chefchaouen, à moins de 10 kilomètres de la ville. Quelque 170 intervenants sont engagés dans les opérations d’extinction, appuyées par des avions Canadair des Forces armées royales (FAR), afin de contenir la propagation des flammes.

Par Said Kadry
Le 24/10/2026 à 20h09

Un feu de forêt s’est déclaré ce samedi 24 octobre dans la zone de Kbach, relevant de Khams Beni Hassan, dans la province de Tétouan, à proximité de la limite territoriale de la province de Chefchaouen. Face au risque de propagation, les autorités ont déclenché une mobilisation sur le terrain pour tenter de maîtriser l’incendie et protéger les zones avoisinantes.

Une cellule de vigilance a été mise en place sous la supervision du gouverneur de la province de Chefchaouen afin de suivre l’évolution du sinistre et de coordonner les interventions. Le gouverneur se rend directement sur le terrain pour superviser les opérations d’extinction et veiller à la sécurisation des secteurs proches, notamment les douars situés aux abords de Dar Akoubâa et du barrage de Chefchaouen.

سعيد قدري

Au total, près de 170 éléments issus des différents services mobilisés dans les deux provinces participent aux opérations d’extinction. Le dispositif comprend les autorités locales, la Protection civile, l’Agence nationale des eaux et forêts, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires. Des habitants de la région prêtent également main-forte aux équipes engagées au sol.

Pour renforcer le dispositif, des engins et du matériel spécialisé ont été acheminés sur place. Les avions Canadair des FAR effectuent plusieurs rotations aériennes afin de larguer de l’eau sur les foyers actifs et de contribuer à contenir la progression du feu.

Lire aussi : Feux de forêt: une stratégie d’anticipation et une flotte de Canadair pour limiter les dégâts

Les opérations restent compliquées par le relief accidenté de la zone, qui rend l’intervention des équipes terrestres plus difficile. À ce stade, aucune perte humaine ni aucun dégât matériel majeur n’ont été signalés. La superficie forestière touchée n’a pas encore été précisément déterminée et les causes de l’incendie demeurent inconnues.

La mobilisation se poursuit jusqu’à la maîtrise complète du sinistre, avec une attention particulière portée aux zones habitées situées à proximité du périmètre de l’incendie.

Par Said Kadry
Le 24/10/2026 à 20h09
#Incendie#forêts#Chefchaouen#Nord du Maroc#Canadair#FAR#Protection civile#ANEF#Forces auxiliaires

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