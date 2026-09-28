Incendies à Chefchaouen: environ 100 largages de Canadair pour contrer le feu de la forêt de Bab Taza

Les interventions sur le terrain des avions Canadair des FAR se poursuivent pour le quatrième jour consécutif sous un niveau d’alerte maximal. La progression des secours reste par ailleurs fortement contrainte par un relief montagneux escarpé, des vents violents et un accès particulièrement difficile pour les engins lourds. Ce qui complique le contrôle des flammes avant leur propagation vers de plus grands espaces.

Hier dimanche, les unités aériennes ont exécuté 28 largages de précision directement ciblant les foyers actifs. Ces opérations s’ajoutent aux 70 sorties réalisées vendredi et samedi, offrant un répit crucial aux troupes d’infanterie mobilisées pour sécuriser les zones à haut risque. Au sol, les équipes mixtes livrent un combat acharné contre les braises incandescentes à travers des sentiers rocheux escarpés. Malgré l’épuisement physique et la pénibilité des déplacements, les secouristes restent pleinement mobilisés pour empêcher le feu d’atteindre les agglomérations habitées et les massifs forestiers adjacents.

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a renforcé son dispositif en mobilisant cadres, techniciens et gardes forestiers sur le terrain. Leur mission, en priorité, consiste à consigner les coordonnées géographiques des foyers prioritaires, guider les troupes de renfort sur les zones d’intervention, suivre en temps réel l’évolution du périmètre du feu et assurer la protection périmétrique des villages environnants.

Le front des opérations réunit une synergie de corps spécialisés comprenant les Forces armées royales, les Forces auxiliaires, la Protection civile, l’Agence nationale des eaux et forêts, ainsi que les autorités locales et les agents de l’Entraide nationale.

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Afin de maintenir une capacité d’extinction ininterrompue, la préfecture de Chefchaouen a déployé des moyens logistiques conséquents, appuyés par des engins du groupement de communes et des camions-citernes du secteur privé pour approvisionner continuellement les unités d’intervention rapide. L’incendie s’est initialement déclaré vendredi 25 septembre au lieu-dit Abrouj, dans la zone forestière de Bab El Qarn.

La gravité de la situation a nécessité la présence sur le terrain du Gouverneur de la province, venu prendre la direction du Poste de contrôle opérationnel et assurer la coordination de la riposte.