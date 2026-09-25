Société

Chefchaouen: mobilisation maximale et intervention des Canadair pour contenir un incendie à Bab Taza

Feux de forêts dans la province de Chefchaouen.

Un violent feu de forêt s’est déclaré ce vendredi après-midi dans le massif de Tanaghaya, dans la commune de Bab Taza, province de Chefchaouen. Face à la progression des flammes, attisées par de fortes rafales de vent, près de 140 éléments issus des différents corps d’intervention, appuyés par plusieurs largages ciblés effectués par des avions bombardiers d’eau Canadair, sont engagés dans une course contre la montre pour circonscrire l’incendie et protéger les zones habitées environnantes.

Par Said Kadry
Le 25/09/2026 à 17h50

Depuis l’après-midi de ce vendredi 25 septembre, les équipes de secours et de lutte contre les incendies de la province de Chefchaouen mènent une véritable course contre la montre pour circonscrire un violent feu de forêt déclenché dans le massif de «Tanaghaya», relevant de la commune de Bab Taza.

Le départ de feu s’est déclaré dans la zone d’«Abrouj», caractérisée par une forte densité forestière et un relief escarpé. Les autorités provinciales ont immédiatement mobilisé près de 140 éléments issus de différents corps d’intervention. Déployés sur plusieurs fronts, ils s’emploient à cerner les foyers actifs afin d’empêcher la propagation des flammes vers les habitations et les massifs adjacents.

Lire aussi : Incendies de forêts: 1.493 guetteurs mobilisés et un dispositif renforcé

Sur place, le gouverneur de la province de Chefchaouen, Zakaria Hachlaf, supervise directement les opérations depuis le poste de commandement installé sur le terrain. L’intervention des équipes au sol est fortement compliquée par de violentes rafales de vent, qui attisent les flammes et accentuent le risque de propagation du feu par projection d’étincelles.

Pour appuyer les secours terrestres, les Forces Royales Air ont dépêché des bombardiers d’eau Canadair. Avec plus de six largages de haute précision ciblant les zones les plus inaccessibles, le soutien aérien a permis d’ouvrir la voie à l’avancée des brigades pédestres.

Sur le terrain, la coordination est totale: les éléments de la Protection civile, équipés de camions-citernes et de véhicules tout-terrain, interviennent aux côtés des agents des Eaux et Forêts, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des autorités locales, avec le concours des riverains et des élus locaux. Malgré le relief accidenté et la difficulté d’accès à certaines zones, cette mobilisation conjointe a permis d’enregistrer des avancées significatives dans la maîtrise de l’incendie.

Par Said Kadry
Le 25/09/2026 à 17h50
#Chefchaouen#Incendies#Feux de forêt#Canadair

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