Société

Incendies de forêt: les provinces placées en alerte par l’ANEF jusqu’au 3 août

Feu de forêt à Ksar El Sghir.

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié son Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) pour la période du 1er au 3 août 2026. Établi à partir de modèles de prévision et de données relatives à la végétation, à la topographie et aux conditions climatiques, il classe plusieurs provinces du Royaume en niveaux de risque moyen, élevé ou extrême.

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 13h00

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient de publier un nouveau Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF). Ce document permet d’anticiper la problématique des incendies de forêts sur le territoire national. Grâce à ses modèles scientifiques de prédiction, l’ANEF produit des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

Ce bulletin couvre la période du 1er au 3 août 2026. Il s’appuie sur l’analyse de plusieurs types de données. L’ANEF étudie les types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité. Elle prend également en compte les paramètres topo climatiques propres à chaque région.

Le niveau de risque extrême est repéré dans les provinces suivantes: Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs Anjra, Larache, Tanger Assilah, Tétouan, M’Diq Fnideq, Nador et Taza.

Le niveau de risque élevé est repéré dans les provinces suivantes: Ouezzane, Berkane, Driouch, Ifrane, Sefrou, Taounate, Kénitra, Khémisset, Benslimane, Médiouna, Mohammadia, Nouaceur, Essaouira et Agadir Ida Ou Tanane.

Lire aussi : Incendies de forêts: 1.493 guetteurs mobilisés et un dispositif renforcé

Le niveau de risque moyen est repéré dans les provinces suivantes: Jerada, Oujda Angad, Taourirt, Guercif, Meknès, El Hajeb, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Settat, Al Haouz et Taroudant.

Les autorités appellent les riverains, les estivants, les visiteurs ainsi que les personnes exerçant une activité en milieu forestier à faire preuve de la plus grande vigilance et à adopter les précautions nécessaires afin de prévenir tout départ de feu.

En cas de dégagement de fumée ou de comportement suspect, il est demandé d’alerter sans délai les autorités locales compétentes.

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 13h00
#incendies#risques d'incendies#ANEF#Eaux et forêts#feux de forêt

LEs contenus liés

Société

Incendies de forêt: la carte des zones à risque

Société

Incendies de forêts: 1.493 guetteurs mobilisés et un dispositif renforcé

Société

Taroudant: Canadair et équipes de secours s’activent pour maîtriser les feux de forêt

Société

Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Articles les plus lus

1
Les raisons du chaos migratoire à Fnideq-Sebta et pourquoi le statut des villes occupées devient une urgence
2
Crise entre Fnideq et Sebta: le retour des migrants amorcé
3
Royal Air Maroc: reprise progressive des vols vers l’Afrique centrale
4
Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc
5
Maroc-Espagne: accord pour le rapatriement global des migrants arrivés à Sebta depuis Fnideq
6
Le Maroc des trois océans: Dakhla, l’atout gagnant
7
Affaire Abderrahim Fakir: l’avocat de la famille réclame le dessaisissement de la police de Bologne
8
Réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane: un budget de 80,7 millions de dirhams, un taux d’avancement de 70%
Revues de presse

Voir plus