Incendies de forêt: les provinces placées en alerte par l’ANEF jusqu’au 3 août

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient de publier un nouveau Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF). Ce document permet d’anticiper la problématique des incendies de forêts sur le territoire national. Grâce à ses modèles scientifiques de prédiction, l’ANEF produit des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

Ce bulletin couvre la période du 1er au 3 août 2026. Il s’appuie sur l’analyse de plusieurs types de données. L’ANEF étudie les types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité. Elle prend également en compte les paramètres topo climatiques propres à chaque région.

Le niveau de risque extrême est repéré dans les provinces suivantes: Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs Anjra, Larache, Tanger Assilah, Tétouan, M’Diq Fnideq, Nador et Taza.

Le niveau de risque élevé est repéré dans les provinces suivantes: Ouezzane, Berkane, Driouch, Ifrane, Sefrou, Taounate, Kénitra, Khémisset, Benslimane, Médiouna, Mohammadia, Nouaceur, Essaouira et Agadir Ida Ou Tanane.

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Le niveau de risque moyen est repéré dans les provinces suivantes: Jerada, Oujda Angad, Taourirt, Guercif, Meknès, El Hajeb, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Settat, Al Haouz et Taroudant.

Les autorités appellent les riverains, les estivants, les visiteurs ainsi que les personnes exerçant une activité en milieu forestier à faire preuve de la plus grande vigilance et à adopter les précautions nécessaires afin de prévenir tout départ de feu.

En cas de dégagement de fumée ou de comportement suspect, il est demandé d’alerter sans délai les autorités locales compétentes.