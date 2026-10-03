Oujda: un incendie ravage six commerces au marché Bab Abdelwahab

Dans les premières heures de ce vendredi 2 octobre, plusieurs commerçants du marché Bab Abdelwahab, anciennement connu sous le nom de Souk Tanja, à Oujda, ont été alertés de l’incendie qui venait de se déclarer. Ils ont aussitôt rejoint les lieux pour constater les dégâts et tenter d’évaluer leurs pertes.

«Le feu s’est déclaré alors que les commerçants dormaient. Dès que nous avons été prévenus, nous sommes venus au marché pour voir ce qui s’était passé», témoigne l’un des sinistrés.

Le bilan provisoire fait état de six commerces entièrement détruits, sans perte humaine ni blessé. Les dommages matériels varient selon la nature et le volume des marchandises entreposées. Un commerçant estime ses pertes entre 150.000 et 200.000 dirhams, tandis qu’un herboriste les évalue à environ 450.000 dirhams. Ces montants, avancés par les intéressés, n’ont pas encore fait l’objet d’une expertise.

Les circonstances exactes du départ de feu restent indéterminées. D’après les premiers témoignages recueillis sur place, les flammes seraient parties d’un local situé au cœur du marché avant de se propager aux commerces voisins. Certains sinistrés évoquent l’hypothèse d’un court-circuit, une piste qui devra être confirmée par l’enquête ouverte par les services compétents.

Mobilisés avec sept engins de lutte contre l’incendie, les éléments de la Protection civile sont parvenus à circonscrire les flammes et à empêcher leur propagation au reste du marché. Les opérations d’extinction ont été suivies d’une phase de refroidissement destinée à prévenir toute reprise du feu. Les services de la police scientifique et technique ont, pour leur part, procédé aux premières constatations sur les lieux.

Un incendie s'est déclaré le 2 octobre 2026 au Souk Tanja d'Oujda (M.Chellay/Le360).. Le360

Ce sinistre ravive le souvenir d’un précédent incendie survenu dans le marché de Melilia, également à Oujda. «Ce qui s’est passé aujourd’hui nous rappelle malheureusement l’incendie du marché de Melilia, qui avait déjà causé de lourdes pertes aux commerçants», déplore l’un d’eux.

Face à ce nouvel incident, les professionnels appellent à renforcer les mesures de prévention, notamment le contrôle et l’entretien des installations électriques. Ils alertent en particulier sur les risques liés aux appareils et aux chargeurs de téléphone laissés sous tension après la fermeture des commerces.

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«Il faut davantage sensibiliser les commerçants aux risques électriques. Les appareils et les chargeurs ne doivent pas rester branchés après la fermeture», insiste l’un des sinistrés.

Les commerçants touchés ont par ailleurs salué la mobilisation des autorités locales, des services de sécurité et de la Protection civile. Ils ont également remercié le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, qui s’est rendu sur les lieux pour constater l’étendue des dégâts et suivre les opérations d’intervention.