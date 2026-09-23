Economie

Tanger Tech: un important incendie ravage une unité industrielle chinoise en construction

Les éléments de la Protection civile ont mobilisé d'importants moyens d’intervention pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré dans une unité industrielle en construction à Tanger Tech, ce mercredi 23 septembre 2026. (S.Kadry/Le360)

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin dans une unité industrielle chinoise spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles, en cours de construction dans la zone Tanger Tech. Le sinistre, maîtrisé par les éléments de la Protection civile, a causé d’importants dégâts matériels.

Par Said Kadry
Le 23/09/2026 à 14h10

Les éléments de la Protection civile sont parvenus, il y a quelques instants, à maîtriser un important incendie ayant provoqué des pertes matérielles considérables au sein d’une unité industrielle implantée dans la zone Tanger Tech, dans la périphérie de la ville de Tanger.

Selon les premiers éléments d’information recueillis, le feu s’est déclaré vers 8 heures ce mercredi matin dans une unité industrielle chinoise spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles, actuellement en phase de construction. Les flammes ont ravagé des parties importantes de l’usine.

Pour y faire face, la Protection civile de Tanger a mobilisé plusieurs éléments ainsi que des camions-citernes, qui se sont dirigés directement vers le secteur d’Ain Dalia, où se situe la zone industrielle, afin de circonscrire le sinistre.

De même, les autorités locales se sont également déplacées sur place, aux côtés d’éléments de la Gendarmerie royale chargés de sécuriser le périmètre de la zone industrielle et de l’unité sinistrée.

Incendie dévastateur dans la zone industrielle Tanger Tech.

Ces derniers ont par ailleurs organisé l’évacuation de certains ouvriers présents dans d’autres unités industrielles voisines. Une enquête a été ouverte en urgence afin de déterminer les circonstances exactes du déclenchement de l’incendie.

Par ailleurs, cet incendie survient moins de deux semaines après un précédent sinistre majeur survenu au sein d’un site industriel situé dans les environs de Chrafate, dans la province de Fahs-Anjra. Ce précédent incendie avait lui aussi occasionné d’importantes pertes matérielles.

L’unité industrielle concernée comptait environ 370 employés et travailleurs temporaires, tous évacués au moment du déclenchement du feu, sans qu’aucune victime ni blessure ne soient à déplorer.

L’entreprise avait indiqué que 83% des volumes de production réalisés à Tanger pour le compte de ses clients constructeurs automobiles et du marché de la rechange avaient été transférés vers d’autres usines du groupe en moins d’une semaine, ce qui avait permis de reprendre la fabrication des produits concernés.

Par Said Kadry
Le 23/09/2026 à 14h10
#Incendie#feux#Tanger#Tanger Tech#unité industrielle

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