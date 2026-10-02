Société

Tiznit: un incendie ravage plusieurs commerces au complexe Al Qods

Les éléments de la Protection civile lors de leur intervention pour éteindre l’incendie au complexe Al Qods, à Tiznit. (M.Oubarka/Le360)

Un important incendie a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi au complexe Al Qods, à Tiznit. Les flammes ont ravagé plusieurs commerces du sous-sol avant d’être maîtrisées par les éléments de la Protection civile. Aucune victime n’est à déplorer.

Par M'hand Oubarka
Le 02/10/2026 à 12h35

Un violent incendie a ravagé, dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs commerces du complexe Al Qods, à Tiznit. Le feu, qui s’est déclaré au sous-sol de cet espace commercial, a causé d’importants dégâts matériels, sans faire de victime.

L’alerte a été donnée vers 1h du matin. Les éléments de la Protection civile se sont immédiatement rendus sur place pour tenter de contenir les flammes, qui s’étaient déjà propagées à plusieurs commerces du sous-sol, selon une source de Le360.

Sur place, les secours ont dû intervenir pour empêcher le feu de gagner les autres parties du complexe. Des habitants et des commerçants se sont également mobilisés pour aider à limiter la propagation des flammes.

Lire aussi : Chefchaouen: mobilisation maximale et intervention des Canadair pour contenir un incendie à Bab Taza

L’intervention des équipes de la Protection civile, en coordination avec les autres autorités présentes sur les lieux, a finalement permis de maîtriser l’incendie avant qu’il n’atteigne le premier étage du complexe et les commerces qui s’y trouvent.

حريق مهول يلتهم محلات تجارية بمركب تجاري بتيزنيت. DR

Si aucune victime n’est à déplorer, plusieurs commerces du sous-sol ont subi d’importants dégâts. L’ampleur des pertes matérielles n’a pas encore été établie.

Les circonstances du départ de feu restent, pour l’heure, inconnues. Une enquête devra déterminer l’origine de l’incendie et établir les causes exactes du sinistre.

Par M'hand Oubarka
Le 02/10/2026 à 12h35
#Maroc#Tiznit#Incendie#Victimes#Protection civile

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