Moutons Sardi: visite guidée dans une ferme d’El Borouj

Dans cette ferme d’El Borouj, dans les environs de Settat, le mouton Sardi le plus cher se vend entre 10.000 et 15.000 dirhams. Mustapha Khalil, propriétaire des lieux, éleveur spécialisé dans la race Sardi, appelle les Marocains à aller se renseigner sur place sur les prix, et à ne pas se fier à ce qui se dit sur les réseaux sociaux.

«Faux! Les prix du Sardi n’ont pas augmenté. D’ailleurs, nous appliquons les mêmes tarifs que ceux de l’année dernière», assure notre interlocuteur. Et de poursuivre: «Il ne faut pas écouter ce qui se dit. Il faut se déplacer et aller se renseigner par soi-même sur les prix».

La star incontestée de tous les Aïd Al-Adha au Maroc est mise en vente à partir de 4.500 dirhams comme prix d’attaque. Mais ceux qui en ont les moyens peuvent s’offrir un mouton Sardi de taille et de gabarit bien plus imposant moyennant 12.500 à 15.000 dirhams. «Comme chaque année, le Sardi est le mouton le plus prisé. Les Marocains le préfèrent entre tous. Il est apprécié pour sa prestance et sa viande tendre», précise Mustapha Khalil.

Son employé Slimane signale que les moutons Sardi mis en vente dans cette ferme sont tous bio. «Ils se nourrissent de fourrage propre et naturel, sans additifs ni produits chimiques. Juste de l’orge, de la farine, des fèves et des plants de pois». Véritable diamant de la bergerie, le Sardi plaît par sa carrure robuste, ses cornes, ainsi que la qualité de sa viande.